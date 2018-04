Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4961294-7b4b-4fb2-bd27-2b752a1300b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet tartania a zsarolóvírusoktól vagy attól, hogy hozzáférhetnek kényes adataihoz, a Microsoft megerősítette az Office 365 biztonságát.","shortLead":"Nem kell többet tartania a zsarolóvírusoktól vagy attól, hogy hozzáférhetnek kényes adataihoz, a Microsoft...","id":"20180409_microsoft_office365_uj_biztonsagi_funkciok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4961294-7b4b-4fb2-bd27-2b752a1300b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef0c34-7f28-41eb-8655-5150a7d45423","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_microsoft_office365_uj_biztonsagi_funkciok","timestamp":"2018. április. 09. 13:00","title":"Ha Office 365-öt használ, egy, sőt több gonddal kevesebb nyomhatja a vállát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt ember lakása, egzisztenciája, családja van veszélyben, de nem adják fel.","shortLead":"Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt...","id":"20180410_Juhasz_Peterek_nem_adjak_fel_gyujtest_inditottak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7298e4-007a-40fd-ad5c-31c9119641f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Juhasz_Peterek_nem_adjak_fel_gyujtest_inditottak","timestamp":"2018. április. 10. 11:22","title":"Juhász Péterék nem adják fel, gyűjtést indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai légiforgalmi irányítást összehangoló Eurocontrol, tekintettel arra, hogy a következő 72 órában légicsapásokat indíthatnak a térségből Szíria területe ellen.","shortLead":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai...","id":"20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81679157-b37f-4a6d-a4d3-5509fba7dbfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","timestamp":"2018. április. 11. 09:16","title":"Kedves utasaink, légicsapások zavarhatják meg a repülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","shortLead":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","id":"20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eadf1f4-a9c4-4e0c-a4e2-318656d23c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2018. április. 10. 19:00","title":"Új piacra lép be az IKEA, és az újdonságokat alig kell otthon szerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c382340e-6d9d-451f-b378-3a898bf86b32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A író a Facebookon karolja fel azokat az embereket, akinek senki nem segített átlátni a világot.","shortLead":"A író a Facebookon karolja fel azokat az embereket, akinek senki nem segített átlátni a világot.","id":"20180411_Tompa_Andrea_Elszomorit_hogy_hulyek_orszagarol_birka_szavazokrol_olvasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c382340e-6d9d-451f-b378-3a898bf86b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4d735a-acfb-4e8f-93b8-f7b0bc42e1fb","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Tompa_Andrea_Elszomorit_hogy_hulyek_orszagarol_birka_szavazokrol_olvasok","timestamp":"2018. április. 11. 07:10","title":"Tompa Andrea: Elszomorít, hogy hülyék országáról, birka szavazókról olvasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Francesco Cigarini kettős lábtörést szenvedett, amikor az F1-es versenyző egy bokszkiállás során elütötte.","shortLead":"Francesco Cigarini kettős lábtörést szenvedett, amikor az F1-es versenyző egy bokszkiállás során elütötte.","id":"20180409_korhazi_agyarol_uzent_a_szerelo_akit_elgazolt_raikkonen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d90e9fe-9797-4a04-9647-e62303f8fa0a","keywords":null,"link":"/sport/20180409_korhazi_agyarol_uzent_a_szerelo_akit_elgazolt_raikkonen","timestamp":"2018. április. 09. 12:41","title":"Kórházi ágyáról üzent a szerelő, akit elgázolt Räikkönen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatásán. A Facebook vezetőjének arról is egyértelműen nyilatkoznia kellett, lehallgatják-e a felhasználóikat.","shortLead":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fd37f-b5ac-4ea3-b191-318e3d0cb3d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2018. április. 11. 07:02","title":"Zuckerberg válaszoljon igennel vagy nemmel: a Facebook lehallgatja az embereket a telefonjuk mikrofonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]