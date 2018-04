Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni, hogy az elnök mostani rendelete pontosan hány bebörtönzött embert érint.","shortLead":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni...","id":"20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b444c97-13ea-43ec-a0e0-fc1ff99db4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2018. április. 10. 21:17","title":"Szudánban állítólag szabadon engedik a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg kivizsgálja, hol és hogyan készülhetett az a videó, amelyen állítólag izraeli katonák lelőnek egy fegyvertelen palesztint, majd örülnek is annak, hogy milyen jól sikerült a lövés. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg kivizsgálja, hol és hogyan készülhetett az a videó, amelyen állítólag izraeli katonák lelőnek...","id":"20180410_Fegyvertelen_palesztin_leloveserol_keszult_video_ugyeben_nyomoznak_Izraelben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142e03c-d7e6-4f57-b651-327538aada02","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Fegyvertelen_palesztin_leloveserol_keszult_video_ugyeben_nyomoznak_Izraelben","timestamp":"2018. április. 10. 13:38","title":"Fegyvertelen palesztin lelövéséről készült videó ügyében nyomoznak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","shortLead":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","id":"20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724226ae-fa38-4640-a50a-c076a38e6dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Már megint „magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot sért” a Heineken vörös csillaga, perlik a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1042745-667f-4bc2-8c8d-1b281e9184f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemaradt arról, hogyan daloltak a választási győzelem felett érzett örömükben a Fidesz és a KDNP legjobbjai? Vagy szeretné újra látni? Itt megteheti.","shortLead":"Lemaradt arról, hogyan daloltak a választási győzelem felett érzett örömükben a Fidesz és a KDNP legjobbjai? Vagy...","id":"20180409_kossuth_notak_fidesz_kdnp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1042745-667f-4bc2-8c8d-1b281e9184f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d65d3bc-6b53-430f-b232-b39750912249","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_kossuth_notak_fidesz_kdnp","timestamp":"2018. április. 09. 11:31","title":"Kossuth Lajos azt üzente... – így nótáztak Orbánék a kétharmados győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be17cc9b-dc47-4ab0-be21-76d9db5be25b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsején hatalmas piknik lesz a nyugat-franciaországi l’Oise megyében. A várhatóan 10 ezer részvevőt egyetlen dolog köti össze: mindannyian Dacia-tulajdonosok. Van ok az ünneplésre.","shortLead":"Július elsején hatalmas piknik lesz a nyugat-franciaországi l’Oise megyében. A várhatóan 10 ezer részvevőt egyetlen...","id":"20180409_Tarol_a_Dacia_amely_inkabb_roman_mint_francia_vagy_Renault","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be17cc9b-dc47-4ab0-be21-76d9db5be25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1bd912-aa80-412d-9788-e54747d69d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Tarol_a_Dacia_amely_inkabb_roman_mint_francia_vagy_Renault","timestamp":"2018. április. 09. 11:20","title":"Tarol a Dacia, amely inkább román, mint francia vagy Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ételek és az alkohol, valamint a dohány drágulása húzta fel az inflációt.","shortLead":"Az ételek és az alkohol, valamint a dohány drágulása húzta fel az inflációt.","id":"20180410_Alacsony_maradt_az_inflacio_az_alkohol_es_a_dohany_dragult_a_legjobban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb642c-9e78-43b5-96e7-6fbe3764d199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Alacsony_maradt_az_inflacio_az_alkohol_es_a_dohany_dragult_a_legjobban","timestamp":"2018. április. 10. 09:39","title":"Alacsony maradt az infláció, az alkohol és a dohány drágult a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak ellenére, hogy e sztereotípia lassan megszűnőben van. Többségünket inkább már az foglalkoztatja, hogy nem jutnak-e az adataink a beleegyezésünk nélkül illetéktelen kezekbe – ahogy az történt a Facebook 50 millió felhasználójával. Ezért jó tudni, hogyan derülhet fény legálisan a bizalmas, a hatóságok, céges versenytársak számára igen értékes banki adatainkra.","shortLead":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak...","id":"crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8c060-0b89-4518-baf6-9b56c0faee85","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","timestamp":"2018. április. 09. 07:30","title":"Tudta, hogy a banki adatai Facebook nélkül is veszélyben lehetnek!?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]