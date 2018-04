Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","shortLead":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","id":"20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4718d10-1091-40f8-9f69-3cb5dcd2aa34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","timestamp":"2018. április. 09. 10:08","title":"Külföldön élő magyarokat hív haza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyöspatán a romák kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett a migránsok és Soros György miatt. És lenyomták Vona Gábort.","shortLead":"Gyöngyöspatán a romák kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett a migránsok és Soros György miatt. És lenyomták Vona...","id":"20180409_Gyongyospata_Soros_Gyorgy_mindenkit_megvett_csak_a_Fideszt_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d0c8b-088c-47d8-b7a3-c1d1b11b4b98","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Gyongyospata_Soros_Gyorgy_mindenkit_megvett_csak_a_Fideszt_nem","timestamp":"2018. április. 09. 15:58","title":"Gyöngyöspata: \"Soros György mindenkit megvett, csak a Fideszt nem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735a77c-5352-4a39-b562-b5f404d390d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még bizalomról és átláthatóságról beszélt a Facebook-főnök, aztán kiderült: a közösségi oldal előszeretettel törölgeti Mark Zuckerberg és több felsővezető által elküldött üzeneteket, mintha azok soha nem is léteztek volna. A jelenség napvilágra kerülése után a Facebook ígéretet tett arra, hogy a funkciót minden felhasználóra kiterjesztik.","shortLead":"Néhány hete még bizalomról és átláthatóságról beszélt a Facebook-főnök, aztán kiderült: a közösségi oldal...","id":"20180409_facebook_messenger_uzenetek_torlese_utolag_kuldes_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3735a77c-5352-4a39-b562-b5f404d390d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c285b35-6f65-4982-9521-2855f8b4d723","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_facebook_messenger_uzenetek_torlese_utolag_kuldes_utan","timestamp":"2018. április. 09. 08:03","title":"Igazi álomfunkció jön a Facebookra: törölhetjük majd a már elküldött üzeneteket, miután Zuckerberg titokban már csinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","shortLead":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","id":"20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e061ba19-e061-4b1e-8bff-0206685af884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 09. 13:44","title":"Állami béremelés lesz a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","shortLead":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","id":"20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ba1fe-4126-4f0d-9ec6-ebfe770829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","timestamp":"2018. április. 09. 07:31","title":"Négyes karambol miatt beállt az M5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben gratulált a londoni orosz nagykövetség ahhoz, hogy sikeresen felgyógyult az idegméreg-támadásból Julija Szkripal, az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal lánya.","shortLead":"Twitter-üzenetben gratulált a londoni orosz nagykövetség ahhoz, hogy sikeresen felgyógyult az idegméreg-támadásból...","id":"20180410_Az_oroszok_gratulaltak_Szkripalek_gyogyulasahoz_de_bizonyitekot_is_kernek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ee9b38-9419-48d7-ac9e-02ca7d58038f","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Az_oroszok_gratulaltak_Szkripalek_gyogyulasahoz_de_bizonyitekot_is_kernek","timestamp":"2018. április. 10. 15:19","title":"Az oroszok gratuláltak Szkripalék gyógyulásához, de bizonyítékot is kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850ed2e3-0ee1-4f25-a78d-b549a6f9ddc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társelnök a párt egyetértése nélkül tárgyalt visszalépésekről. ","shortLead":"A társelnök a párt egyetértése nélkül tárgyalt visszalépésekről. ","id":"20180409_Az_LMPben_fegyelmi_folyik_Hadhazy_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850ed2e3-0ee1-4f25-a78d-b549a6f9ddc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72566fea-540d-4c78-b973-20c9678e679a","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Az_LMPben_fegyelmi_folyik_Hadhazy_ellen","timestamp":"2018. április. 09. 20:37","title":"Az LMP-ben fegyelmi folyik Hadházy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]