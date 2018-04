Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2085e15-47ac-4e93-b7a4-199bf69e7581","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sorozatban harmadjára nyert kétharmaddal a Fidesz, ami önmagában óriási meglepetés, de van még itt néhány elgondolkodtató tény.","shortLead":"Sorozatban harmadjára nyert kétharmaddal a Fidesz, ami önmagában óriási meglepetés, de van még itt néhány...","id":"20180409_A_ketharmadon_tul_is_vannak_meglepetesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2085e15-47ac-4e93-b7a4-199bf69e7581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97981803-32f5-4142-a44d-15d79ee388d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_ketharmadon_tul_is_vannak_meglepetesek","timestamp":"2018. április. 09. 17:50","title":"A tízmillió politológus országa lesre futott a magas részvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet megszűnésének hírére a Facebookon.","shortLead":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet...","id":"20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754a60c-a1c6-449f-a839-8f63bd718f0f","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","timestamp":"2018. április. 10. 13:25","title":"\"Voltak dicsőséges és szégyenteljes korszakai\" – Nyáry Krisztián is elbúcsúzott a bedőlt napilaptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56830135-7904-4bc1-a2ad-257c5fd22779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német nagyvállalat még mindig nem heverte ki a dízelbotrányt, bár pénzügyi szempontból nincsenek nagy problémáik, de a botrány hatásai többféleképpen újra és újra előjönnek.","shortLead":"A német nagyvállalat még mindig nem heverte ki a dízelbotrányt, bár pénzügyi szempontból nincsenek nagy problémáik, de...","id":"20180411_volkswagen_vezetocsere_dizelbotrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56830135-7904-4bc1-a2ad-257c5fd22779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2030eaa7-f3fe-44bf-ac1f-f90157132f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_volkswagen_vezetocsere_dizelbotrany","timestamp":"2018. április. 11. 11:22","title":"Megint földindulás jön a Volkswagennél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8537e0a5-8fab-4f0b-98b1-72cc9d0723eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","timestamp":"2018. április. 11. 14:19","title":"Fotó: Ide került a szavazata annak, aki kitartott a kígyózó sorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket tömörítő szakmai szervezetet. ","shortLead":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket...","id":"20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a99bd-4d57-482b-8111-0cfbf0714a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","timestamp":"2018. április. 10. 09:52","title":"Hogyan lehet ínyenccsomagot csinálni a kutya vacsorájából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c076a3-fda1-4b66-97e2-a2ced8b7d9a6","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20180410_A_Magyar_Nemzet_bezarasarol_Simicska_egy_geci","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c076a3-fda1-4b66-97e2-a2ced8b7d9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff68e9f-e0b8-478c-8ec1-58420833d28a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180410_A_Magyar_Nemzet_bezarasarol_Simicska_egy_geci","timestamp":"2018. április. 10. 14:35","title":"A Magyar Nemzet bezárásáról: Simicska egy geci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben.","shortLead":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített...","id":"20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c67cc1-f515-484f-9bbc-180a27dcee70","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","timestamp":"2018. április. 11. 16:46","title":"Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]