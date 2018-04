Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","shortLead":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","id":"20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b950e6-79d5-498d-be68-0f620eb4aa3d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","timestamp":"2018. április. 09. 15:09","title":"Nagy Iván Zsolt: Zokogni és túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","shortLead":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","id":"20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cc0b44-1e5c-4d74-a9ca-424a2666705a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","timestamp":"2018. április. 11. 09:57","title":"A leggyorsabb ingatlandrágulást produkáló városok listájára került fel Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","shortLead":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","id":"20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdc8d2a-577e-4e37-8815-ff7a656fce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","timestamp":"2018. április. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Szentendrén az út kellős közepére sikerült leparkolni egy Audi Q5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Döcögősen haladnak a fizetéskönnyítési tárgyalások, nehéz bekerülni az eszközkezelős programra.","shortLead":"Döcögősen haladnak a fizetéskönnyítési tárgyalások, nehéz bekerülni az eszközkezelős programra.","id":"20180410_Mar_nem_cikkeznek_roluk_de_meg_mindig_szivnak_a_devizahitelesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf9fc5-558c-451a-88fa-0eadf4b01e09","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Mar_nem_cikkeznek_roluk_de_meg_mindig_szivnak_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. április. 10. 11:22","title":"Már nem cikkeznek róluk, de még mindig szívnak a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","shortLead":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","id":"20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10112d46-75f5-40ff-b954-7b8d27429df6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","timestamp":"2018. április. 10. 10:38","title":"A Hír Tv-nél is lassú agóniával számolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]