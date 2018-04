Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"619b30e7-c146-4fde-abab-6d02fa14b9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180410_keresik_az_ujlipotvarosi_nyaklanckitepot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619b30e7-c146-4fde-abab-6d02fa14b9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ef9c4-0939-4353-a8a9-c72d3f97e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_keresik_az_ujlipotvarosi_nyaklanckitepot","timestamp":"2018. április. 10. 22:11","title":"Keresik az újlipótvárosi nyaklánckitépőt. Ön ismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még a holdraszállás nyomait is megnézhetjük.","shortLead":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még...","id":"20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77999bac-d540-4671-b74e-88d2eee3ad87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","timestamp":"2018. április. 11. 09:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA: 4K-ban járhat körbe a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget szenvedett. És csak azokat néztük át, amelyeket egy pár hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen a párt meghatározó politikusa – még a kötelező, \"hurrá, nyerni fogunk\" optimizmussal – a nyerhető/nagyon fontos körzetek között emlegetett.","shortLead":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget...","id":"20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec89b7-e56d-4b32-9982-aabf0662c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden 1600 járatának több mint a felét törli a Lufthansa, ez azt jelenti, hogy a német légitársaság több mint nyolcszáz járata marad ki. ","shortLead":"Kedden 1600 járatának több mint a felét törli a Lufthansa, ez azt jelenti, hogy a német légitársaság több mint...","id":"20180409_Kedden_nem_indul_a_Lufthansajaratok_tobb_mint_fele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e0038c-4e7e-4d69-ae17-8a47224da53c","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Kedden_nem_indul_a_Lufthansajaratok_tobb_mint_fele","timestamp":"2018. április. 09. 18:05","title":"Kedden nem indul a Lufthansa-járatok több mint fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61babbb-a3fe-4958-ad4e-e9edf862a08d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több ezren vettek búcsút a nagyvállalkozótól.","shortLead":"Több ezren vettek búcsút a nagyvállalkozótól.","id":"20180410_eltemettek_demjan_sandort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61babbb-a3fe-4958-ad4e-e9edf862a08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02993ef5-5e3f-4305-a6f3-01dc2d27ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20180410_eltemettek_demjan_sandort","timestamp":"2018. április. 10. 16:19","title":"Eltemették Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","id":"20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b950e6-79d5-498d-be68-0f620eb4aa3d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","timestamp":"2018. április. 09. 15:09","title":"Nagy Iván Zsolt: Zokogni és túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fc96e5-93f5-4de0-ad5a-63beb82735cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétharmados győzelmet követően a miniszterelnök olyan képeket tett közzé Facebook-oldalán, ahol gyermekei és felesége körében látható.","shortLead":"A kétharmados győzelmet követően a miniszterelnök olyan képeket tett közzé Facebook-oldalán, ahol gyermekei és felesége...","id":"20180409_Csaladja_olelgette_Orbant_a_gyozelem_utan__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fc96e5-93f5-4de0-ad5a-63beb82735cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23830c29-3bd4-4f5c-a50a-2a0cfadf04c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csaladja_olelgette_Orbant_a_gyozelem_utan__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 11:29","title":"Családja ölelgette Orbánt a győzelem után – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]