Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mostani konjunktúra-időszakban különösen feleslegesnek tűnhet, hogy ingatlanost bízzunk meg a lakás vagy ház értékesítésével. Nézzük, mivel tudnak ők többet a mezei tulajdonosnál.","shortLead":"A mostani konjunktúra-időszakban különösen feleslegesnek tűnhet, hogy ingatlanost bízzunk meg a lakás vagy ház...","id":"20180410_Minek_fizessunk_egy_ingatlanosnak_ha_ennyire_porog_a_piac","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade33d2-2bfe-4458-8dd4-61640b644c13","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Minek_fizessunk_egy_ingatlanosnak_ha_ennyire_porog_a_piac","timestamp":"2018. április. 10. 12:25","title":"Minek fizessünk egy ingatlanosnak, ha ennyire pörög a piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte a hazai visszavágót, melyen 3-0-ra nyert, így idegenben lőtt góllal jutott tovább Messiékkel szemben, míg a Liverpooli otthoni 3-0-s győzelme után 2-1-re verte idegenben a Manchester Cityt, amely egyébként 17 ponttal áll jobban nála a Premier Leauge-ben.","shortLead":"Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte...","id":"20180410_Megalazta_Messieket_a_Roma_a_Liverpool_duplan_verte_a_Cityt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c12e815-52b0-4ff6-b735-54befd860e14","keywords":null,"link":"/sport/20180410_Megalazta_Messieket_a_Roma_a_Liverpool_duplan_verte_a_Cityt","timestamp":"2018. április. 10. 22:54","title":"Megalázta Messiéket a Roma, a Liverpool duplán verte a Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen buszsofőrök védőangyalok.","shortLead":"Az ilyen buszsofőrök védőangyalok.","id":"20180411_Megint_egy_video_amin_egy_pesti_buszos_ment_meg_a_gazolastol_egy_zebran_atkelo_babakocsist","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943e2d5-3a3a-4621-a311-6e6cc5380fdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_Megint_egy_video_amin_egy_pesti_buszos_ment_meg_a_gazolastol_egy_zebran_atkelo_babakocsist","timestamp":"2018. április. 11. 08:23","title":"Videó, amin egy pesti buszos megment a gázolástól egy zebrán átkelő babakocsist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT). Megbízatásának lejárta után ez vette át a hágai Nemzetközi Törvényszék fennmaradó ügyeit.","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ...","id":"20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e69958-5eac-437b-bf54-3edfc5e320d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","timestamp":"2018. április. 11. 16:20","title":"Visszavonták a Vojislav Seseljt felmentő ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Zajvédő falat építenek, emiatt zárnak le sávokat és korlátozzák a sebességet.","shortLead":"Zajvédő falat építenek, emiatt zárnak le sávokat és korlátozzák a sebességet.","id":"20180410_junius_vegeig_csak_60nal_lehet_majd_haladni_az_m3ason_godollonel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399e2d6d-8ef7-41ce-9788-644ba11efa40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180410_junius_vegeig_csak_60nal_lehet_majd_haladni_az_m3ason_godollonel","timestamp":"2018. április. 10. 16:11","title":"Június végéig csak 60-nal lehet majd haladni az M3-ason Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]