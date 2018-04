Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","shortLead":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","id":"20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdc8d2a-577e-4e37-8815-ff7a656fce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","timestamp":"2018. április. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Szentendrén az út kellős közepére sikerült leparkolni egy Audi Q5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT). Megbízatásának lejárta után ez vette át a hágai Nemzetközi Törvényszék fennmaradó ügyeit.","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ...","id":"20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e69958-5eac-437b-bf54-3edfc5e320d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","timestamp":"2018. április. 11. 16:20","title":"Visszavonták a Vojislav Seseljt felmentő ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„Ha valaki csak a saját közösségét képviseli és a másokét semmibe veszi, akkor a falnak megy.” A kínai elnök, Hszi Csin-ping figyelmeztetése az ázsiai Davos konferencián hangzott el, melyet Hajnan szigetén tartanak – Kína szubtrópusi részén.","shortLead":"„Ha valaki csak a saját közösségét képviseli és a másokét semmibe veszi, akkor a falnak megy.” A kínai elnök, Hszi...","id":"20180410_Ilyen_finoman_meg_nem_kuldtek_el_a_francba_Trump_elnokot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752b9d-7b31-40ac-a0a3-0a79318b851d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Ilyen_finoman_meg_nem_kuldtek_el_a_francba_Trump_elnokot","timestamp":"2018. április. 10. 11:00","title":"Ilyen finoman még nem küldték el a francba Trump elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","shortLead":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","id":"20180411_dk_parlamenti_kepviselok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7a11aa-0e23-46c1-993b-3f338db35533","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_dk_parlamenti_kepviselok","timestamp":"2018. április. 11. 15:55","title":"Ők lesznek a DK parlamenti képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1","c_author":"Sebes Gábor","category":"itthon","description":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit nem követtek el – írja szerzőnk, aki a Fidesz önkormányzati képviselője. Vélemény.","shortLead":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit...","id":"20180410_Sebes_Gabor_Masnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5131659-3362-4228-9599-159f32ed54ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Sebes_Gabor_Masnap","timestamp":"2018. április. 10. 09:39","title":"Sebes Gábor: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál nőnek a bíróság előtt kellett felelnie a kifizetődő álsztori miatt.","shortLead":"Az ausztrál nőnek a bíróság előtt kellett felelnie a kifizetődő álsztori miatt.","id":"20180411_Bekamuzta_a_rakot_majd_bezsebelte_a_tobb_tizezer_dollaros_adomanyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f12485-798c-4400-9930-91e2cd827863","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Bekamuzta_a_rakot_majd_bezsebelte_a_tobb_tizezer_dollaros_adomanyokat","timestamp":"2018. április. 11. 08:33","title":"Bekamuzta a rákot, majd bezsebelte a több tízezer dolláros adományokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU eltökélt amellett, hogy Budapesten maradjon – ez derült ki abból a levélből, amely a Facebookon kering Michael Ignatieff rektor aláírásával. ","shortLead":"A CEU eltökélt amellett, hogy Budapesten maradjon – ez derült ki abból a levélből, amely a Facebookon kering Michael...","id":"20180410_lesz_ugyan_becsi_kampusza_a_ceunak_de_maradni_akarnak_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11922975-a444-4deb-ae58-1567d0cb178f","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_lesz_ugyan_becsi_kampusza_a_ceunak_de_maradni_akarnak_budapesten","timestamp":"2018. április. 10. 14:56","title":"Lesz ugyan bécsi kampusza a CEU-nak, de maradni akarnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]