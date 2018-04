Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Tesco eredménye 2017-2018-ban.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Tesco eredménye 2017-2018-ban.","id":"20180411_Minden_varakozast_tulszarnyalt_a_Tesco_eredmenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b39db7e-a4fb-47f0-8ac1-1833e5165653","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Minden_varakozast_tulszarnyalt_a_Tesco_eredmenye","timestamp":"2018. április. 11. 10:01","title":"Minden várakozást túlszárnyalt a Tesco eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is a sorsa. A főszerkesztő, Borókai Gábor közleményt adott ki.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is...","id":"20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4438ca7-a8e2-4bf7-a100-26d84a289eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 10. 14:43","title":"Befektetőkre vár a Heti Válasz főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya megszülhesse a lefagyasztott embriók egyikét. \r

","shortLead":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya...","id":"20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ab7453-6fa6-47a6-942b-dc685ea3eea1","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","timestamp":"2018. április. 12. 10:06","title":"Négy évvel szülei halála után született egy kínai gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat pontban magyarázza el, mit tart felháborítónak a Magyar Helsinki Bizottság a Figyelő Soros-listájával kapcsolatban. Magyarázatot követelnek a lap tulajdonosaitól, és indítottak egy, az ügyre reflektáló Facebook-csoportot Kúllista2018 néven.\r

\r

","shortLead":"Hat pontban magyarázza el, mit tart felháborítónak a Magyar Helsinki Bizottság a Figyelő Soros-listájával kapcsolatban...","id":"20180412_A_Helsinki_a_Kurucinfot_emlegeti_a_Figyelolista_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c65e14a-c62d-4666-8114-bbf185b406ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_Helsinki_a_Kurucinfot_emlegeti_a_Figyelolista_miatt","timestamp":"2018. április. 12. 13:44","title":"A Helsinki a Kurucinfót emlegeti a Figyelő-lista miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL Klub stábja ott volt, a Házon Kívül című műsorban pedig megmutatják, mit látnak.","shortLead":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL...","id":"20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74475f6-d8e8-4292-8af3-660584bbdcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","timestamp":"2018. április. 10. 23:20","title":"Óriási sürgés-forgás volt az ukrán-magyar határon vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","shortLead":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","id":"20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a27fd-04a6-4428-bb4a-6ab0fcde8588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","timestamp":"2018. április. 11. 06:53","title":"Tállaiék az autókereskedőkre irányítják hétfőtől az adótraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó műsora. A riport szerint egy férfi ezer szavazót szállított neki és a Fidesznek az ukrán határnál.","shortLead":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó...","id":"20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c9425a-0bc1-4aae-b085-73ba999e83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","timestamp":"2018. április. 10. 20:55","title":"Célpont: Ukrajnából is buszoztatták a Fidesz szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]