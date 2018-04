Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efe2eafa-6ce8-4b75-b643-63e41ca10693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két fiatalember az Apple népszerű kampányát utánozva próbálja meg felhívni a figyelmet a fegyveres erőszak tarthatatlanságára Amerikában.","shortLead":"Két fiatalember az Apple népszerű kampányát utánozva próbálja meg felhívni a figyelmet a fegyveres erőszak...","id":"20180410_shot_with_ar15_applestilusu_gerillakampany_a_lovoldozesek_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe2eafa-6ce8-4b75-b643-63e41ca10693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c7615e-a38e-4dcc-a665-0935796539f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_shot_with_ar15_applestilusu_gerillakampany_a_lovoldozesek_ellen","timestamp":"2018. április. 10. 17:00","title":"Apple-stílusú gerillakampány a lövöldözések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s képviselő arra volt kíváncsi, hol jelölték meg a költségvetésben a nálunk tartózkodó 1291 menekült ellátására szolgáló keretet. A belügyminiszter szerint Mesterházy Attila összemosott két fogalmat. ","shortLead":"Az MSZP-s képviselő arra volt kíváncsi, hol jelölték meg a költségvetésben a nálunk tartózkodó 1291 menekült ellátására...","id":"20180410_pinter_sandor_lerazta_a_menekultekre_szant_penzekrol_kerdezo_mesterhazy_attilat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ddaf9b-9039-4ddb-8360-8f1af7fa016c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_pinter_sandor_lerazta_a_menekultekre_szant_penzekrol_kerdezo_mesterhazy_attilat","timestamp":"2018. április. 10. 17:46","title":"Pintér Sándor lerázta a menekültekre szánt pénzekről kérdező Mesterházy Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás helyszínét. Moszkva eddig nem támogatta a helyszíni vizsgálatot, sőt azt állította, a támadásról szóló hír provokáció. Az álláspont megváltozását az okozhatja, hogy az USA kemény válaszcsapásra készül. ","shortLead":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai...","id":"20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70bb983-8608-4020-9164-b530652e3884","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 10. 16:09","title":"Moszkva már támogatja a vegyifegyver-használat kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzál a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","shortLead":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","id":"20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdc8d2a-577e-4e37-8815-ff7a656fce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","timestamp":"2018. április. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Szentendrén az út kellős közepére sikerült leparkolni egy Audi Q5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","shortLead":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","id":"20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff34446-037b-4cc8-b6d5-639c1768583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","timestamp":"2018. április. 10. 22:18","title":"Megszólalt Zuckerberg: a magyar választások előtt is töröltek Facebook-fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan járművet használhatunk, ami a leginkább célszerű.","shortLead":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan...","id":"20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e6d275-9ce9-45e0-92ed-1bbcb239f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","timestamp":"2018. április. 10. 15:22","title":"Autó, busz és vonat egyszerre: a Skoda reformálja meg a közlekedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]