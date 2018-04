Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett az ipari termelés.","shortLead":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett...","id":"20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e7030-6acb-4797-a0ad-3d94454d6e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Pörög a magyar ipar, hiába esett vissza az autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő tulajdonos, Oleg Gyeripaszka szerepelt az amerikaiak legújabb feketelistáján. \r

","shortLead":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő...","id":"20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0941b89-39bd-4690-88e0-cc39cb9c82bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","timestamp":"2018. április. 11. 14:20","title":"Padlót fogott az orosz oligarcha, akit az amerikaiak feketelistára tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha szeretne hüledezni, nézze meg ezt a statisztikát.","shortLead":"Ha szeretne hüledezni, nézze meg ezt a statisztikát.","id":"20180411_Ennyire_olcso_a_munkaero_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08743a84-5524-4c55-935b-65a4dd58b86b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180411_Ennyire_olcso_a_munkaero_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 11. 11:47","title":"Ennyire olcsó a munkaerő Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert. A hatóságok ugyanis elismerték, hibáztak, amikor nem vették el az ebet az állattartásra szemmel láthatóan alkalmatlan gazdáktól.\r

","shortLead":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert...","id":"20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd0f35-2a84-4b35-bead-6a48b4b938aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","timestamp":"2018. április. 10. 14:25","title":"Megkegyelmeznek Hannoverben a gyilkos staffordshire kutyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szakbizottsága a vasárnapi választások után még súlyosabbnak ítéli a helyzetet, ez is tükröződik a hetes cikkely szerinti eljárásról szóló jelentésben.","shortLead":"Az Európai Parlament szakbizottsága a vasárnapi választások után még súlyosabbnak ítéli a helyzetet, ez is tükröződik...","id":"20180412_Kemeny_buntetest_szabna_Magyarorszagra_az_EP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f0f2ac-b589-49ba-965b-363ae73a30a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Kemeny_buntetest_szabna_Magyarorszagra_az_EP","timestamp":"2018. április. 12. 10:25","title":"Kemény büntetést szabna Magyarországra az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan járművet használhatunk, ami a leginkább célszerű.","shortLead":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan...","id":"20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e6d275-9ce9-45e0-92ed-1bbcb239f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","timestamp":"2018. április. 10. 15:22","title":"Autó, busz és vonat egyszerre: a Skoda reformálja meg a közlekedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b98617-e351-4840-a65e-7f16127d9e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenten kívül ragadt kis pártok vezetői voltak Baló György műsorának vendégei szerda este az RTL Klubon. A műsorban Juhász Péter, az Együtt elnöke azt mondta, valószínűleg felszámolják a pártot.","shortLead":"A parlamenten kívül ragadt kis pártok vezetői voltak Baló György műsorának vendégei szerda este az RTL Klubon...","id":"20180412_a_kutyapart_elnoke_a_maga_javara_mond_le_a_posztjarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b98617-e351-4840-a65e-7f16127d9e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2ddd70-e8f4-49ab-b0f2-45b195f0405e","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_a_kutyapart_elnoke_a_maga_javara_mond_le_a_posztjarol","timestamp":"2018. április. 12. 01:25","title":"A kétfarkúak elnöke a maga javára mond le a posztjáról - kis pártok vezetői Balónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]