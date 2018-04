Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban, hogy mégsem kell előleget fizetni az őstermelésből származó jövedelem után, az adóelőleg alapjának megállapítására vonatkozó speciális szabályok miatt. Az Adózóna mutatta be részletesen az előírásokat.","shortLead":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban...","id":"20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ce449-3577-4c9a-a6f3-b3a7fba7a807","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","timestamp":"2018. április. 12. 12:16","title":"Vannak őstermelők, akik megússzák a mai adóelőleg-fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392bff64-cde0-449f-9b48-fe730ff36ae4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Választási parajelenségek sorát tapasztalták Baranya 4-es számú választókerületében, voksok tűntek el és fel, miközben az összes, nem fideszes szavazó szavazólapja érvénytelenné vált. A jobbikos jelölt szerint a megyei főjegyző arra hivatkozott, hogy már nagyon fáradtak voltak a szavazatszámlálók, de majd „összenézik” utólag.","shortLead":"Választási parajelenségek sorát tapasztalták Baranya 4-es számú választókerületében, voksok tűntek el és fel, miközben...","id":"20180411_Itt_a_magyarazat_faradtak_voltak_a_voksok_szamolasanal_de_majd_osszenezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=392bff64-cde0-449f-9b48-fe730ff36ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd694e9-1e86-4c25-a98f-d02e90ac76e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Itt_a_magyarazat_faradtak_voltak_a_voksok_szamolasanal_de_majd_osszenezik","timestamp":"2018. április. 11. 12:14","title":"Itt a magyarázat: \"rossz sorba\" írhattak voksokat a fáradt szavazatszámlálók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e725b-c62a-491e-969b-416393954910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett módban és adattartalommal elérhető oldal ugyanis akadályozza a jogorvoslathoz való jog érvényre jutását a választási eljárásban.","shortLead":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett...","id":"20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760e725b-c62a-491e-969b-416393954910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7265a5ea-a9d0-411a-8bca-2f81283db7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","timestamp":"2018. április. 11. 14:00","title":"Nemcsak ciki, jogilag is súlyosan aggályos a választási honlap lerobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű, hogy bekövetkezik, lévén, hogy a felülvizsgálati kérelem időhúzásra sem alkalmas. A Malév 2012-es csődje után még egyhavi fizetést kaptak a dolgozók, de utána már semmit, és arról sem tájékoztatták őket, hogy mennyi járna még nekik.","shortLead":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű...","id":"20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebced64-65e0-4011-a9d4-b0311a6ffc1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","timestamp":"2018. április. 11. 16:32","title":"Úgy fest, hat év után végre megkapják végkielégítésüket a Malév dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák felvételeinek köszönhetően sikerült azonosítani őket. \r

","shortLead":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák...","id":"20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ba52af-2498-45a0-a0a5-de477cf3a86a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","timestamp":"2018. április. 11. 09:45","title":"Egy erzsébetvárosi hostelben kapták el a margitszigeti rablókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","shortLead":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","id":"20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945bc320-00f7-4528-bf9e-69977af589b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","timestamp":"2018. április. 12. 12:06","title":"A szerda, nyolcadika az új péntek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet napján.","shortLead":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet...","id":"20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc527a-1847-4248-925c-134dc655ba54","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","timestamp":"2018. április. 11. 13:32","title":"Karácsony Gergely József Attila versével üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]