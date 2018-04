Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet napján. A nő, aki éjjel a budai Cinege utca aszfaltjára írta fel krétával a híres sorokat, a Magyar Narancsnak mondta el, hogyan zajlott az akció.","shortLead":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet...","id":"20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea72661-89d0-48d7-a7f7-6ceb0a6137ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","timestamp":"2018. április. 11. 20:46","title":"Rendőröket hívtak a nőre, aki verset írt Orbán utcájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"Egy nappal a választások előtt, a szombati, főműsoridőben sugárzott Tények című műsorban kendőzetlenül a Fidesz mellett szavazásra buzdítottak, amit bepanaszoltak a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB). A testület végül úgy döntött, megbírságolja a régóta propagandatévéként funkcionáló csatornát a nyílt kampányolásért, ami durván sérti a médiatörvényt.","shortLead":"Egy nappal a választások előtt, a szombati, főműsoridőben sugárzott Tények című műsorban kendőzetlenül a Fidesz mellett...","id":"20180410_345_millioba_kerul_a_Tv2nek_Marsi_Anikoek_Fidesz_melletti_kampanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2725ad-f4b1-4076-9637-51a108016124","keywords":null,"link":"/elet/20180410_345_millioba_kerul_a_Tv2nek_Marsi_Anikoek_Fidesz_melletti_kampanya","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Bírság a Tv2-nek: 3,45 millióba kerül Marsi Anikóék Fidesz melletti kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","shortLead":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","id":"20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eadf1f4-a9c4-4e0c-a4e2-318656d23c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2018. április. 10. 19:00","title":"Új piacra lép be az IKEA, és az újdonságokat alig kell otthon szerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, érdemes várni a záró évadra. ","shortLead":"Úgy tűnik, érdemes várni a záró évadra. ","id":"20180410_Ket_honapig_forgattak_a_Tronok_Harca_gigantikus_csatajelenetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e54e220-35a0-4c15-9306-68f3fb05c6c2","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Ket_honapig_forgattak_a_Tronok_Harca_gigantikus_csatajelenetet","timestamp":"2018. április. 10. 12:06","title":"Két hónapig forgatták a Trónok Harca gigantikus csatajelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86838eba-a590-4080-8565-38cb846ba8f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy fővárosi, elsősorban Olaszországból beszerzett élelmiszereket forgalmazó cég raktárhelyiségeiben tartottak ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei, összesen több mint 4700 kg lejárt, jogellenesen meghosszabbított lejáratú és hamisított terméket vontak ki a forgalomból. Videóval.","shortLead":"Egy fővárosi, elsősorban Olaszországból beszerzett élelmiszereket forgalmazó cég raktárhelyiségeiben tartottak...","id":"20180411_Ilyen_amikor_4700_kilonyi_spagettin_utnek_rajta_a_Nebihesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86838eba-a590-4080-8565-38cb846ba8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313dee4b-c4ca-43ef-b189-d25d79dc299f","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Ilyen_amikor_4700_kilonyi_spagettin_utnek_rajta_a_Nebihesek","timestamp":"2018. április. 11. 09:32","title":"Ilyen, amikor 4700 kilónyi olasz finomságon ütnek rajta a nébihesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő a kollégáinak levélben magyarázta el a győzelmet.","shortLead":"Az EP-képviselő a kollégáinak levélben magyarázta el a győzelmet.","id":"20180411_A_Fidesz_nyert_Szajer_Jozsef_megis_az_ellenzeki_mediafoleny_miatt_panaszkodik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87a31e4-a2c0-47c6-affd-a0027cd39cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Fidesz_nyert_Szajer_Jozsef_megis_az_ellenzeki_mediafoleny_miatt_panaszkodik","timestamp":"2018. április. 11. 08:06","title":"A Fidesz nyert, Szájer József mégis az ellenzéki médiafölény miatt panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","shortLead":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","id":"20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10112d46-75f5-40ff-b954-7b8d27429df6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","timestamp":"2018. április. 10. 10:38","title":"A Hír Tv-nél is lassú agóniával számolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","shortLead":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","id":"20180411_dk_parlamenti_kepviselok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7a11aa-0e23-46c1-993b-3f338db35533","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_dk_parlamenti_kepviselok","timestamp":"2018. április. 11. 15:55","title":"Ők lesznek a DK parlamenti képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]