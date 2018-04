Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatásán. A Facebook vezetőjének arról is egyértelműen nyilatkoznia kellett, lehallgatják-e a felhasználóikat.","shortLead":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fd37f-b5ac-4ea3-b191-318e3d0cb3d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2018. április. 11. 07:02","title":"Zuckerberg válaszoljon igennel vagy nemmel: a Facebook lehallgatja az embereket a telefonjuk mikrofonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12af51fd-a6e5-4c11-aac5-b302c61b3d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eljárás célja a korábbi nyomozás során ismeretlenül maradt megbízó személyének megállapítása.","shortLead":"Az eljárás célja a korábbi nyomozás során ismeretlenül maradt megbízó személyének megállapítása.","id":"20180410_fenyo_ugyben_folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12af51fd-a6e5-4c11-aac5-b302c61b3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe7bab4-b0da-4519-8e34-f6db59005ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_fenyo_ugyben_folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 10. 15:25","title":"Régi ismerőst vett elő a rendőrség a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT). Megbízatásának lejárta után ez vette át a hágai Nemzetközi Törvényszék fennmaradó ügyeit.","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ...","id":"20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e69958-5eac-437b-bf54-3edfc5e320d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","timestamp":"2018. április. 11. 16:20","title":"Visszavonták a Vojislav Seseljt felmentő ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést hozott magával.","shortLead":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést...","id":"20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70bb74-d150-4cb1-88c2-42fa0c642f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","timestamp":"2018. április. 10. 14:19","title":"Itt a teljesen új Ford Focus: van félnivalója az érkező 8-as Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d63f7ff-d245-49d1-aba8-3704dc3ebaf5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem 250-en meghaltak. ","shortLead":"Csaknem 250-en meghaltak. ","id":"20180411_Lezuhant_egy_katonai_repulogep_Algeriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d63f7ff-d245-49d1-aba8-3704dc3ebaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9183bb-f997-49ae-ac0f-445880d55974","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Lezuhant_egy_katonai_repulogep_Algeriaban","timestamp":"2018. április. 11. 11:07","title":"Lezuhant egy katonai repülőgép Algériában - több százan haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kampány utolsó időszakában a nyilvánosság elől akár autóját amortizálva menekülő Kósa Lajos újra elemében van: a Tv2 reggeli műsorában reaktiválta magát, és egy füst alatt elmondta véleményét a Magyar Nemzet bezárásáról, az ellenzékről és álhírekről. De arra is biztatott, hogy mindenki nézze meg a Youtube-videót a kígyózó sorok miatt „átlényegült” Gyurcsányról.\r

","shortLead":"A kampány utolsó időszakában a nyilvánosság elől akár autóját amortizálva menekülő Kósa Lajos újra elemében van: a Tv2...","id":"20180411_Kosa_Lajos_visszatert_elo_adasban_karorvendett_Gyurcsanyon_es_Simicskan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8e574-65b8-4b49-97c8-03b07f4c50df","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Kosa_Lajos_visszatert_elo_adasban_karorvendett_Gyurcsanyon_es_Simicskan","timestamp":"2018. április. 11. 09:33","title":"Kósa Lajos visszatért: élő adásban kárörvendett Gyurcsányon és Simicskán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta megint a Fideszt, a baloldal pedig elszúrta, nem volt képes megszólítani az embereket. A korrupció önmagában még kevés a diadalhoz – mondta el a HVG-nek a Tárkit vezető szociológus.","shortLead":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta...","id":"20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9c060-543a-4fc3-9742-50d206f70524","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 11. 16:34","title":"Választás – azt kaptuk, amire fogékonyak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás helyszínét. Moszkva eddig nem támogatta a helyszíni vizsgálatot, sőt azt állította, a támadásról szóló hír provokáció. Az álláspont megváltozását az okozhatja, hogy az USA kemény válaszcsapásra készül. ","shortLead":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai...","id":"20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70bb983-8608-4020-9164-b530652e3884","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 10. 16:09","title":"Moszkva már támogatja a vegyifegyver-használat kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]