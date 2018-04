Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","shortLead":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","id":"20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cc0b44-1e5c-4d74-a9ca-424a2666705a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","timestamp":"2018. április. 11. 09:57","title":"A leggyorsabb ingatlandrágulást produkáló városok listájára került fel Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd4f-1e9d-4c14-adaa-2179a16ef4c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes állítás bukkant fel a neten: az iOS frissítése tönkreteszi azokat az iPhone 8-akat, amelyek kijelzőjét harmadik fél javította. Kiderült, nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Érdekes állítás bukkant fel a neten: az iOS frissítése tönkreteszi azokat az iPhone 8-akat, amelyek kijelzőjét harmadik...","id":"20180412_ios_113_frissites_mukodeskeptelen_iphone_8_szoftverfrissites_szakszerviz_javitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd4f-1e9d-4c14-adaa-2179a16ef4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5da69b1-acdd-4e43-9a1e-09df83a1e3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_ios_113_frissites_mukodeskeptelen_iphone_8_szoftverfrissites_szakszerviz_javitas","timestamp":"2018. április. 12. 18:03","title":"Megbünteti az Apple azokat, akik nem szakszervizzel javíttatják iPhone-jukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti az embereket, a viszonylag kisméretű magyar gazdaságnak komoly kihívást jelent a globális versenyben való helytállás. A vállalatvezetőket tömörítő nemzetközi szervezet, a Young Presidents Organization (YPO) május 10-11-ei budapesti innovációs csúcstalálkozóján a legjobban teljesítő cégek mutatkoznak be.","shortLead":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti...","id":"20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e2a751-9091-4bb4-8a49-6c9c6aa0bed1","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","timestamp":"2018. április. 12. 13:44","title":"Így csinálják a jók – az YPO innovációs csúcstalálkozója Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","shortLead":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","id":"20180411_dk_parlamenti_kepviselok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7a11aa-0e23-46c1-993b-3f338db35533","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_dk_parlamenti_kepviselok","timestamp":"2018. április. 11. 15:55","title":"Ők lesznek a DK parlamenti képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. ","shortLead":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak...","id":"20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8dfd1-3142-4c20-8e20-a17477dd71ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","timestamp":"2018. április. 10. 20:00","title":"\"Ezek már talán eleget loptak\" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen sót használni. ","shortLead":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen...","id":"20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c4ee95-2166-43e2-842f-912fcbba87e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","timestamp":"2018. április. 10. 19:43","title":"Hollandiában fűtött bicikliút is lesz már, hogy ne kelljen télen sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8127d0e-68c7-4370-a7f3-da19465b225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tengerentúlon sem bírnak leállni a hobbivadászok. ","shortLead":"A tengerentúlon sem bírnak leállni a hobbivadászok. ","id":"20180411_Ez_a_buszke_vadasz_egy_teljes_farkascsaladot_irtott_ki_egyszerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8127d0e-68c7-4370-a7f3-da19465b225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04584d41-1205-401e-b3bf-b52695f8a8f0","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ez_a_buszke_vadasz_egy_teljes_farkascsaladot_irtott_ki_egyszerre","timestamp":"2018. április. 11. 15:02","title":"Ez a büszke vadász egy teljes farkascsaládot irtott ki egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]