Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos médiabirodalma.","shortLead":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos...","id":"20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a6881-98aa-4566-8326-ee3533be1245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2018. április. 10. 17:00","title":"Simicska és a média: egy birodalom tündöklése és hanyatlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák felvételeinek köszönhetően sikerült azonosítani őket. \r

","shortLead":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák...","id":"20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ba52af-2498-45a0-a0a5-de477cf3a86a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","timestamp":"2018. április. 11. 09:45","title":"Egy erzsébetvárosi hostelben kapták el a margitszigeti rablókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai légiforgalmi irányítást összehangoló Eurocontrol, tekintettel arra, hogy a következő 72 órában légicsapásokat indíthatnak a térségből Szíria területe ellen.","shortLead":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai...","id":"20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81679157-b37f-4a6d-a4d3-5509fba7dbfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","timestamp":"2018. április. 11. 09:16","title":"Kedves utasaink, légicsapások zavarhatják meg a repülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP, a Jobbik és a DK is jelezte, hogy a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi, mivel számos furcsaságot tapasztaltak a vasárnapi voksolás körül.","shortLead":"Az LMP, a Jobbik és a DK is jelezte, hogy a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi, mivel számos furcsaságot...","id":"20180410_valasztas_egyelore_nem_erkezett_hivatalos_panasz_az_nvihez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ed1330-fde4-4ec0-ba18-a0203706d435","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_valasztas_egyelore_nem_erkezett_hivatalos_panasz_az_nvihez","timestamp":"2018. április. 10. 18:28","title":"Választás: egyelőre nem érkezett hivatalos panasz az NVI-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik Fidesz-kétharmad után.","shortLead":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik...","id":"20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbd76b0-6095-40b3-835c-5e9496082bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Fukuyama a magyar választások után: ébresztő, EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","id":"20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c8f4b-322f-406a-b2b1-83966765ef33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 13:27","title":"A vártnál hamarabb jöhet a következő Tesla, a titokzatos Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","shortLead":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","id":"20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a27fd-04a6-4428-bb4a-6ab0fcde8588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","timestamp":"2018. április. 11. 06:53","title":"Tállaiék az autókereskedőkre irányítják hétfőtől az adótraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]