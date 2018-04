Az MSZP-Párbeszéd csütörtöki sajtótájékoztatóján a Figyelő által közölt lista is téma volt, a párt szerint bármekkora felhatalmazást is kapott a Fidesz a választópolgároktól, nem arra kapta, hogy más állampolgárokat megfélemlítsen.

Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Budapesten Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, valamint Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője. Az MTI tudósítása szerint az eseményen témát szolgáltatott a Figyelő sokakat felháborító cikke, melyben a kormány által ellenségeknek kikiáltott személyeket gyűjtötték listába.

Karácsony Gergely a cikkel kapcsolatban azt mondta, olyan állampolgárokat listáznak ostoba módon, akik egy civil szervezet tagjaként teszik a dolgukat, nem ellenfelei senkinek, legfeljebb a szegénységnek, a korrupciónak és a demokrácia lábbal tiprásának. Szerinte aki ezekben az emberekben ellenséget lát, az világossá teszi, hogy igazi ellenfele az országot jobbá tenni akaró állampolgári akarat.

Karácsony Gergely közölte, bármekkora felhatalmazást is kapott a Fidesz a választópolgároktól, nem arra kapta, hogy más állampolgárokat megfélemlítsen, ezért az MSZP-Párbeszéd szövetség minden politikai eszközt megragad annak érdekében, hogy véget vessenek az embereket megfélemlítő politikának. A politikus "a történelem furcsa fintoraként" értékelte, hogy a lista abban a hetilapban jelent meg, amelynek tulajdonosa Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

"A Terror Háza a B-listák, a kuláklisták emlékezete. De nem azért állítjuk ezt az emléket, hogy ez a múlt visszajöjjön, hanem azért, hogy ne felejtsük el, viszont túlléptünk rajta" – fogalmazott Karácsony.

Tóth Bertalan arról beszélt, hogy sok-sok jele van annak, hogy a Fidesz rendszerszinten befolyásolta a parlamenti választás eredményét. Ide sorolta a választási jogszabályokat, a kamupártokat, a médiaviszonyok megváltoztatását, a fiktív címre bejelentett választókat.

A választási szabályok megváltoztatása azt eredményezi szerinte, hogy miközben a választók csak az egyharmada szavazott a Fideszre, a pártnak kétharmados többsége lesz a parlamentben. Tóth ezután azt mondta, "a választási iroda tulajdonképpen meghekkelte a valasztas.hu-t a választás napján", utalva arra, hogy vasárnap visszaállították a régi honlapot, amelynek szerinte a biztonsági kockázata is nagyobb.

Tóth Bertalan kérdésre válaszolva elmondta, minden jogi megoldást megragadnak, például kifogást nyújtottak be a választási informatikai rendszer miatt. A választás eredményének szombati megállapításakor is nyújtanak be kifogásokat – tette hozzá.