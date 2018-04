Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel foglalkozó szervezet szerint elképesztő, hogy ez a legsürgetőbb kérdés a választások után.","shortLead":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel...","id":"20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19300e8-a957-490a-8b0a-438734ac8d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","timestamp":"2018. április. 12. 15:10","title":"\"Elképesztő\" – a Menedék és a Direkt36 is reagált a Figyelő-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e725b-c62a-491e-969b-416393954910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett módban és adattartalommal elérhető oldal ugyanis akadályozza a jogorvoslathoz való jog érvényre jutását a választási eljárásban.","shortLead":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett...","id":"20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760e725b-c62a-491e-969b-416393954910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7265a5ea-a9d0-411a-8bca-2f81283db7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","timestamp":"2018. április. 11. 14:00","title":"Nemcsak ciki, jogilag is súlyosan aggályos a választási honlap lerobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64a0dc9-b9e6-4256-a042-2f5b0bfb6864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, de praktikum terén verhetetlen a most leleplezett Avant változat. ","shortLead":"Az A6-os szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, de praktikum terén verhetetlen a most leleplezett Avant...","id":"20180411_audi_a6_avant_kombi_szedan_csomagtarto_csaladi_auto_quattro_dizel_tdi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64a0dc9-b9e6-4256-a042-2f5b0bfb6864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eded2a5e-0a54-4205-8125-389e8265df07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_audi_a6_avant_kombi_szedan_csomagtarto_csaladi_auto_quattro_dizel_tdi","timestamp":"2018. április. 11. 09:29","title":"Családapák álma: itt az új kombi Audi A6-os, ami főleg dízelként támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök azt állította, bizonyítékai vannak arra, hogy a szíriai kormányerők támadták meg vegyi fegyverekkel a kelet-gutai ellenzéki enklávéban lévő Dúma városát. \r

","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök azt állította, bizonyítékai vannak arra, hogy a szíriai kormányerők támadták meg vegyi...","id":"20180412_Macron_allitja_bizonyiteka_van_a_sziriai_gaztamadasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405edfbc-36ab-4896-829d-edb32bcb9591","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Macron_allitja_bizonyiteka_van_a_sziriai_gaztamadasrol","timestamp":"2018. április. 12. 14:41","title":"Macron állítja, bizonyítéka van a szíriai gáztámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt találni. Spike Lee és Jean-Luc Godard filmjei is meghívást kaptak a riviérára, de Harvey Weinsteinnek távol kell maradnia a rendezvénytől. A zsűri elnöke Cate Blanchett lesz. ","shortLead":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt...","id":"20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472a473e-4bfc-4c8d-8b2a-142a1b1092e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","timestamp":"2018. április. 12. 16:45","title":"Weinstein nem lesz ott Cannes-ban, de így is csak három nő lett versenyfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni, hogy az elnök mostani rendelete pontosan hány bebörtönzött embert érint.","shortLead":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni...","id":"20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b444c97-13ea-43ec-a0e0-fc1ff99db4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2018. április. 10. 21:17","title":"Szudánban állítólag szabadon engedik a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]