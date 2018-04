Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"619b30e7-c146-4fde-abab-6d02fa14b9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180410_keresik_az_ujlipotvarosi_nyaklanckitepot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619b30e7-c146-4fde-abab-6d02fa14b9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ef9c4-0939-4353-a8a9-c72d3f97e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_keresik_az_ujlipotvarosi_nyaklanckitepot","timestamp":"2018. április. 10. 22:11","title":"Keresik az újlipótvárosi nyaklánckitépőt. Ön ismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet napján. A nő, aki éjjel a budai Cinege utca aszfaltjára írta fel krétával a híres sorokat, a Magyar Narancsnak mondta el, hogyan zajlott az akció.","shortLead":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet...","id":"20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea72661-89d0-48d7-a7f7-6ceb0a6137ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","timestamp":"2018. április. 11. 20:46","title":"Rendőröket hívtak a nőre, aki verset írt Orbán utcájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem lehet hívni a gyereket.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem...","id":"20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f56e3e-b87e-4c47-8024-5fd731de6129","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","timestamp":"2018. április. 11. 14:50","title":"Nem lehet Kobrának és Böbének hívni a gyereket – itt a legfrissebb lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","shortLead":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","id":"20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3216d324-5fdb-4386-a6aa-e3eaf116692f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","timestamp":"2018. április. 12. 20:33","title":"Mészáros Lőrinc három hónap alatt 140 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni fogja.","shortLead":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni...","id":"20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd21b00-7fec-4c12-a793-14b4b7274504","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 12. 09:03","title":"Itt az olcsó strapamobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti.","shortLead":"A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti.","id":"20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceddb73-87d4-4f19-823e-dcea8306166e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","timestamp":"2018. április. 11. 11:58","title":"Elképesztő pusztítást végzett a szíriai vegyi támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","shortLead":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","id":"20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1e95-0984-4899-987d-23db2d73bae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","timestamp":"2018. április. 12. 17:12","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugati műholdas felvételek szerint elhagyta a Szíriában lévő tartuszi haditengerészeti támaszpontot az ott állomásozó 11 orosz hadihajó. Az elemzők most azon tanakodnak, hogy a hajók menekülnek-e az esetleges amerikai csapás elől, vagy arra készülnek, hogy célba vegyék az esetleg Szíriát támadó rakétákat kilövő amerikai hajókat. ","shortLead":"Nyugati műholdas felvételek szerint elhagyta a Szíriában lévő tartuszi haditengerészeti támaszpontot az ott állomásozó...","id":"20180412_Tamadasra_keszulnek_vagy_menekulnek_az_orosz_hadihajok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3c67e-b9de-4c9f-bae5-5cdeab7349f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Tamadasra_keszulnek_vagy_menekulnek_az_orosz_hadihajok","timestamp":"2018. április. 12. 12:14","title":"Támadásra készülnek, vagy menekülnek az orosz hadihajók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]