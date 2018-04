Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet napján.","shortLead":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet...","id":"20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc527a-1847-4248-925c-134dc655ba54","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","timestamp":"2018. április. 11. 13:32","title":"Karácsony Gergely József Attila versével üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","shortLead":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","id":"20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945bc320-00f7-4528-bf9e-69977af589b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","timestamp":"2018. április. 12. 12:06","title":"A szerda, nyolcadika az új péntek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","shortLead":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","id":"20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291988c5-6994-42ba-92a6-18b7e8646218","keywords":null,"link":"/sport/20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","timestamp":"2018. április. 11. 20:07","title":"A marrákesi sem lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob piacra. A lábbelikbe ráadásul most egy NFC-chipet is beépítenek.","shortLead":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob...","id":"20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1011b7-6ca3-4b17-a7e6-b2653bd8863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Páronként 11 db műanyag palackot halásztatott ki az Adidas az óceánból azért, hogy megcsinálja új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket szüleik, akik a családi pótlékot rendszerint alkoholra költötték. Ellenük most emeltek vádat, akár börtönbe is kerülhetnek.","shortLead":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket...","id":"20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce0f43e-8223-4e87-8549-b03bf3b032a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","timestamp":"2018. április. 11. 21:40","title":"Annyira elhanyagolták a hevesi kislányt a szülei, hogy fél szemére megvakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiskorú menekülteknek joguk van a családegyesítésre, még akkor is, ha a kérelem beadása és elbírálása közben a kérelmező betölti 18. életévét – így határozott az Európai Unió Bírósága. A kötelező hatályú döntésnek komoly hatása lehet a sok menekültet befogadó EU-tagországokban.","shortLead":"A kiskorú menekülteknek joguk van a családegyesítésre, még akkor is, ha a kérelem beadása és elbírálása közben...","id":"20180412_Az_Europai_Birosag_kiterjesztette_a_kiskoru_menekulteknek_jogat_a_csaladegyesitesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bce379-e024-48a2-a1ab-93b72b6e0446","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Az_Europai_Birosag_kiterjesztette_a_kiskoru_menekulteknek_jogat_a_csaladegyesitesre","timestamp":"2018. április. 12. 13:16","title":"Az Európai Bíróság kiterjesztette a kiskorú menekülteknek jogát a családegyesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL Klub stábja ott volt, a Házon Kívül című műsorban pedig megmutatják, mit látnak.","shortLead":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL...","id":"20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74475f6-d8e8-4292-8af3-660584bbdcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","timestamp":"2018. április. 10. 23:20","title":"Óriási sürgés-forgás volt az ukrán-magyar határon vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró 12 ezer forint. Az állami közműszolgáltató honlapján megjelent a formanyomtatvány, amelyen a házközponti fűtéses lakóközösségeknek külön kell kérniük a teljes összeget.","shortLead":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró...","id":"20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badf8942-28a5-4ad0-9f58-616b8f527a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. április. 10. 21:50","title":"Júniusban landolhat a számlákon a téli rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]