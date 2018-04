Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal kiterjedtebb és koordináltabb az együttműködés, és az ellenzéki pártok fegyelmezetten beállnak a választáson végül másodiknak befutott jelölt mögé. Írásunk a HVG csütörtöki számában megjelent átfogó elemzés egyik eleme. ","shortLead":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal...","id":"201815_ez_igy_nem_nyero","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3f765f-b33e-4932-94b5-16d4de5b8f37","keywords":null,"link":"/itthon/201815_ez_igy_nem_nyero","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"Beszédes számok: kiszámoltuk, mi van, ha valóban összefog az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc megbízásainak 99 százalékát uniós forrásból finanszírozzák.","shortLead":"Mészáros Lőrinc megbízásainak 99 százalékát uniós forrásból finanszírozzák.","id":"20180412_Ennyi_allami_penz_landolt_az_elso_negyedevben_a_NER_oligarchainal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2089f-cc47-421d-8a93-af78485aff8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Ennyi_allami_penz_landolt_az_elso_negyedevben_a_NER_oligarchainal","timestamp":"2018. április. 12. 13:03","title":"Ennyi állami pénz landolt az első negyedévben a NER oligarcháinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó vasútállomását látja először Budapestből.","shortLead":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó...","id":"20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6250ef6-c2a3-4b5f-931a-1ac66cf8366b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","timestamp":"2018. április. 11. 11:28","title":"Lassan eltüntetik végre a kőbánya-kispesti vasúti dzsumbujt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392bff64-cde0-449f-9b48-fe730ff36ae4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Választási parajelenségek sorát tapasztalták Baranya 4-es számú választókerületében, voksok tűntek el és fel, miközben az összes, nem fideszes szavazó szavazólapja érvénytelenné vált. A jobbikos jelölt szerint a megyei főjegyző arra hivatkozott, hogy már nagyon fáradtak voltak a szavazatszámlálók, de majd „összenézik” utólag.","shortLead":"Választási parajelenségek sorát tapasztalták Baranya 4-es számú választókerületében, voksok tűntek el és fel, miközben...","id":"20180411_Itt_a_magyarazat_faradtak_voltak_a_voksok_szamolasanal_de_majd_osszenezik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=392bff64-cde0-449f-9b48-fe730ff36ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd694e9-1e86-4c25-a98f-d02e90ac76e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Itt_a_magyarazat_faradtak_voltak_a_voksok_szamolasanal_de_majd_osszenezik","timestamp":"2018. április. 11. 12:14","title":"Itt a magyarázat: \"rossz sorba\" írhattak voksokat a fáradt szavazatszámlálók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatásán. A Facebook vezetőjének arról is egyértelműen nyilatkoznia kellett, lehallgatják-e a felhasználóikat.","shortLead":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fd37f-b5ac-4ea3-b191-318e3d0cb3d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2018. április. 11. 07:02","title":"Zuckerberg válaszoljon igennel vagy nemmel: a Facebook lehallgatja az embereket a telefonjuk mikrofonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95e59f6-882b-4362-90bb-add7f1d76295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért visszahívnák az Európai Parlamentből.","shortLead":"A Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért...","id":"20180411_Visszahivja_Morvait_a_Jobbik_az_EPbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95e59f6-882b-4362-90bb-add7f1d76295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73311a8d-d749-4f8b-b445-4689767430ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Visszahivja_Morvait_a_Jobbik_az_EPbol","timestamp":"2018. április. 11. 17:34","title":"Visszahívná Morvait a Jobbik az EP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák felvételeinek köszönhetően sikerült azonosítani őket. \r

","shortLead":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák...","id":"20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ba52af-2498-45a0-a0a5-de477cf3a86a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","timestamp":"2018. április. 11. 09:45","title":"Egy erzsébetvárosi hostelben kapták el a margitszigeti rablókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]