[{"available":true,"c_guid":"d4699c55-ad2e-4609-88ee-3f221638cf47","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ilyen a hazugságspirál élettana.","shortLead":"Ilyen a hazugságspirál élettana.","id":"20180411_A_fullentesek_megagyaznak_a_nagy_hazugsagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4699c55-ad2e-4609-88ee-3f221638cf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094421e5-5aae-417c-bf18-9262b6bdd043","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180411_A_fullentesek_megagyaznak_a_nagy_hazugsagoknak","timestamp":"2018. április. 11. 13:10","title":"Ha füllent, megágyazhat a nagy hazugságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Tesco eredménye 2017-2018-ban.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Tesco eredménye 2017-2018-ban.","id":"20180411_Minden_varakozast_tulszarnyalt_a_Tesco_eredmenye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b39db7e-a4fb-47f0-8ac1-1833e5165653","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Minden_varakozast_tulszarnyalt_a_Tesco_eredmenye","timestamp":"2018. április. 11. 10:01","title":"Minden várakozást túlszárnyalt a Tesco eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b80842-d437-45f7-98d5-f955251403b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a tisztán elektromos meghajtású új sportkocsinak egészen elképesztő a gyorsulása. 