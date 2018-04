Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fröhlich Róbert úgy fogalmazott, hogy felelős poszton nem akar passzív szemlélője vagy aktív gátja lenni azoknak a folyamatoknak, amelyek az elmúlt években a Mazsihiszben elindultak. ","shortLead":"Fröhlich Róbert úgy fogalmazott, hogy felelős poszton nem akar passzív szemlélője vagy aktív gátja lenni azoknak...","id":"20180411_lemondott_az_orszagos_forabbi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5bd0cb-cbcb-4b08-86f6-53e5bec60bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_lemondott_az_orszagos_forabbi","timestamp":"2018. április. 11. 12:11","title":"Lemondott az országos főrabbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai. Az összkép nem éppen szívderítő: a baloldali ellenzék nyakig a bűnbakkeresésben, miután évekig a választási rendszer által diktált logika ellenében „fejlődtek”. A kormánypártnak pedig egyre nagyobb a hatalma, a politikai rendszert már nem lehet demokráciának nevezni. A csalásbotrányban nem segít az NVI kommunikációs-szakmai inkompetenciája.","shortLead":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai...","id":"20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593c1d4-fe62-43e3-8773-78e6aaa6261a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","timestamp":"2018. április. 11. 17:13","title":"„Ez nem demokrácia” – levonták a szakértők a választás tanulságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619b30e7-c146-4fde-abab-6d02fa14b9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180410_keresik_az_ujlipotvarosi_nyaklanckitepot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619b30e7-c146-4fde-abab-6d02fa14b9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ef9c4-0939-4353-a8a9-c72d3f97e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_keresik_az_ujlipotvarosi_nyaklanckitepot","timestamp":"2018. április. 10. 22:11","title":"Keresik az újlipótvárosi nyaklánckitépőt. Ön ismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni fogja.","shortLead":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni...","id":"20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd21b00-7fec-4c12-a793-14b4b7274504","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 12. 09:03","title":"Itt az olcsó strapamobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda5ae06-63a5-42d6-9f43-5f8625aa04fd","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az EOS M50 számos olyan funkcióval rendelkezik, mely eddig nem volt elérhető a gyártó kicsi és könnyű MILC sorozatában. Ilyen például az azonnali és teljesen automatikus képtovábbítás.","shortLead":"Az EOS M50 számos olyan funkcióval rendelkezik, mely eddig nem volt elérhető a gyártó kicsi és könnyű MILC sorozatában...","id":"20180411_canon_eos_77d_fenykepezogep_dslr_tukorreflexes_canon_eos_m50_milc_fotogep_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda5ae06-63a5-42d6-9f43-5f8625aa04fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4bf7c6-5f24-49f5-967f-2c70949cbc32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_canon_eos_77d_fenykepezogep_dslr_tukorreflexes_canon_eos_m50_milc_fotogep_kamera","timestamp":"2018. április. 11. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a Canon tükör nélküli új fotómasinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma gyerekeket.","shortLead":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma...","id":"20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b557ae4-0e79-46e2-bc98-a9dbbf259fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","timestamp":"2018. április. 11. 06:20","title":"Első fokon győztek a roma jogvédők az Emmivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]