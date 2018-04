Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8537e0a5-8fab-4f0b-98b1-72cc9d0723eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","timestamp":"2018. április. 11. 14:19","title":"Fotó: Ide került a szavazata annak, aki kitartott a kígyózó sorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert a Jobbik helyben több szavazatot kapott, mint a Fidesz. A kevesebb mint 300 fős településen 170 ember ment el szavazni. Többen háborogtak a poszt miatt, a polgármester elsietett kameránk elől. Riport a határmenti kisfaluból.","shortLead":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert...","id":"20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823601b-be5a-48ab-9ad8-1ad3b060f454","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","timestamp":"2018. április. 12. 14:50","title":"\"Nem minden magyar állampolgár az Orbán Viktor seggnyalója\" – riport Kissikátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem volt tapasztalható. ","shortLead":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem...","id":"20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de9503-bda0-43d0-9e0e-071cdf9b50d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. április. 11. 21:00","title":"Négyszer annyian nézelődnek külföldi munka után, mint a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180412_A_NEP_Morvai_Krisztina_mellett_all","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea26eb9-d373-4c84-8851-4fd1afea2bac","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_NEP_Morvai_Krisztina_mellett_all","timestamp":"2018. április. 12. 10:58","title":"A NÉP Morvai Krisztina mellett áll!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. A KGB a hét végén a felső-ausztriai Welsben elnyerte a BBQ-versenyek legjelentősebb díját, a Grand Champion-t. Ezzel a valaha volt legeredményesebb magyar csapatként már a 6. helyen áll a 2018-as európai ranglistán.\r

\r

","shortLead":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. A KGB a hét végén...","id":"20180412_Magyar_siker_sztori__a_KGB_nyeroszeriaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd314c-42c6-4929-a409-8f34b19c6eb4","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Magyar_siker_sztori__a_KGB_nyeroszeriaja","timestamp":"2018. április. 12. 18:28","title":"Magyar sikersztori – a KGB nyerőszériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte a hazai visszavágót, melyen 3-0-ra nyert, így idegenben lőtt góllal jutott tovább Messiékkel szemben, míg a Liverpooli otthoni 3-0-s győzelme után 2-1-re verte idegenben a Manchester Cityt, amely egyébként 17 ponttal áll jobban nála a Premier Leauge-ben.","shortLead":"Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte...","id":"20180410_Megalazta_Messieket_a_Roma_a_Liverpool_duplan_verte_a_Cityt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c12e815-52b0-4ff6-b735-54befd860e14","keywords":null,"link":"/sport/20180410_Megalazta_Messieket_a_Roma_a_Liverpool_duplan_verte_a_Cityt","timestamp":"2018. április. 10. 22:54","title":"Megalázta Messiéket a Roma, a Liverpool duplán verte a Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még a holdraszállás nyomait is megnézhetjük.","shortLead":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még...","id":"20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77999bac-d540-4671-b74e-88d2eee3ad87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","timestamp":"2018. április. 11. 09:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA: 4K-ban járhat körbe a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő tulajdonos, Oleg Gyeripaszka szerepelt az amerikaiak legújabb feketelistáján. \r

","shortLead":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő...","id":"20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0941b89-39bd-4690-88e0-cc39cb9c82bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","timestamp":"2018. április. 11. 14:20","title":"Padlót fogott az orosz oligarcha, akit az amerikaiak feketelistára tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]