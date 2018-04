Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A gazdasági bűnözés elleni harcnál sokkal többről szól a több mint egymilliárd dolláros vagyont felhalmozott oroszországi oligarcha, Zijavudin Magomedov őrizetbe vétele. A stadionépítésen csúszott el ez az orosz oligarcha, aki nem a jó emberrel barátkozott
Nem vált be a zenélő aszfalt az észak-hollandiai Frízföldön, a tartomány himnuszának első taktusait lejátszó speciális burkolatot néhány nap múltán el kellett távolítani a közeli település lakóinak tiltakozása miatt.
Kiakasztotta a lakókat, fel kellett szedni a zenélő aszfaltot
Mintegy öt órán át tartó keddi meghallgatását követően szerdán ismét az amerikai döntéshozók elé járult a Facebook eddigi legnagyobb botrányát eredményező ügy miatt Mark Zuckerberg. A közösségi oldal atyját izzasztó kérdések mellett furcsa pillanatokból és teljes megdöbbenést okozó kijelentésekből sem volt hiány. Sorra vettük a kongresszusi kérdezz-felelek játék legfontosabb, alighanem önt is érintő pontjait.
Mark Zuckerberg: Az én adataimat is ellopták; jöhet a fizetős Facebook
Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben a külképviseleti urnák is megérkeztek. Ön is megnézheti: netre tették a beszkennelt választási jegyzőkönyveket
A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt.
Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára!
Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány mára egyik legfontosabb szócsövévé alakított Figyelőből. Az LMP-s politikus sem a lap által közölt, listázós cikkel, sem pedig az újság munkájával nem ért egyet. Ungár Péter nem ért egyet a Figyelő civileket is vegzáló, listázós cikkével
Hogyan lesz így nemzeti túlsúly a kiskereskedelemben?
Még több CBA-t ad át a tulajdonos, Spar nyílik a helyükön
A magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter csalódottan nyilatkozott azután, hogy kiestek az Európa Ligából. Gulácsi: Ilyen szinten nem lehet ekkora hibákat elkövetni