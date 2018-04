Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg a világ sportszínpadáig, miközben sajátosan személyes megközelítésével ünnepli a futballt mint egyetemes sportágat.","shortLead":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg...","id":"20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d48d0-9452-40a9-852b-35e1a4d22cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","timestamp":"2018. április. 12. 15:08","title":"Szereti a focit? Sztárjátékosok intim pillanatait is láthatja az HBO most indult sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","shortLead":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","id":"20180412_Jon_Jose_Carreras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4884d85-2e75-408c-9ec0-33ea32193933","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Jon_Jose_Carreras","timestamp":"2018. április. 12. 09:33","title":"Jön José Carreras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik Nyugat-Európában akarnak munkát vállalni. Aki menni akar, azt már az is kevésbé érdekli, milyen munkát talál kint. ","shortLead":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik...","id":"20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6dd6a-b7c4-4bd5-93b3-e939e0188ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","timestamp":"2018. április. 13. 11:00","title":"A magyarok már azért mennek külföldre, mert elegük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik Fidesz-kétharmad után.","shortLead":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik...","id":"20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbd76b0-6095-40b3-835c-5e9496082bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Fukuyama a magyar választások után: ébresztő, EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter csalódottan nyilatkozott azután, hogy kiestek az Európa Ligából. ","shortLead":"A magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter csalódottan nyilatkozott azután, hogy kiestek az Európa Ligából. ","id":"20180413_gulacsi_peter_leipzig_marseille_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d336b-c5a6-4b10-88e0-aa7b004556c2","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsi_peter_leipzig_marseille_el","timestamp":"2018. április. 13. 10:08","title":"Gulácsi: Ilyen szinten nem lehet ekkora hibákat elkövetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","id":"20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa54aa-2c06-40fa-861e-ff8be4f5172d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","timestamp":"2018. április. 12. 14:16","title":"Szlovéniában és Horvátországban újít fel műemlékeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben hamarosan már el is lehet érni a jelszómentességre törekvő azonosítási megoldást.","shortLead":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben...","id":"20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f720b-7a9e-46ba-a508-94071043790b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","timestamp":"2018. április. 12. 08:03","title":"Olyan új funkció jön a böngészőkbe, amellyel kilőheti a jelszavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]