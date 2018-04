Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137 e-mail tanúskodik erről – állítja a Soeul Broadcasting System. ","shortLead":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137...","id":"20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecaf424-93ad-4145-acdf-d40da140c149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","timestamp":"2018. április. 11. 17:02","title":"Olimpiát szeretne rendezni? Hívja Papa Massata Diackot, ő majd elintézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","shortLead":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","id":"20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e0fdb-b107-4024-b831-47555444368e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","timestamp":"2018. április. 12. 07:51","title":"Ez most nem stadionépítés: 200 millió forintért bontanak le egy teniszpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket szüleik, akik a családi pótlékot rendszerint alkoholra költötték. Ellenük most emeltek vádat, akár börtönbe is kerülhetnek.","shortLead":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket...","id":"20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce0f43e-8223-4e87-8549-b03bf3b032a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","timestamp":"2018. április. 11. 21:40","title":"Annyira elhanyagolták a hevesi kislányt a szülei, hogy fél szemére megvakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","shortLead":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","id":"20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945bc320-00f7-4528-bf9e-69977af589b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","timestamp":"2018. április. 12. 12:06","title":"A szerda, nyolcadika az új péntek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben a külképviseleti urnák is megérkeztek. ","shortLead":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben...","id":"20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0b9df6-4bfa-4fa4-b397-6a54caeb2f53","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","timestamp":"2018. április. 12. 16:29","title":"Ön is megnézheti: netre tették a beszkennelt választási jegyzőkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem együttműködni velük. Ezért olyan programokat indítottak, amelyekben mindkét fél megtalálhatja a számításait.","shortLead":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem...","id":"20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7b831-ff27-45f1-9eb1-855b398300be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","timestamp":"2018. április. 12. 13:15","title":"„Sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]