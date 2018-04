Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","shortLead":"A három egyéni mellett hat listás képviselője lesz a DK-nak az Országgyűlésben.","id":"20180411_dk_parlamenti_kepviselok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7454660f-eb9c-4b2a-86f4-5f7ce4e3a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7a11aa-0e23-46c1-993b-3f338db35533","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_dk_parlamenti_kepviselok","timestamp":"2018. április. 11. 15:55","title":"Ők lesznek a DK parlamenti képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert a Jobbik helyben több szavazatot kapott, mint a Fidesz. A kevesebb mint 300 fős településen 170 ember ment el szavazni. Többen háborogtak a poszt miatt, a polgármester elsietett kameránk elől. Riport a határmenti kisfaluból.","shortLead":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert...","id":"20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823601b-be5a-48ab-9ad8-1ad3b060f454","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","timestamp":"2018. április. 12. 14:50","title":"\"Nem minden magyar állampolgár az Orbán Viktor seggnyalója\" – riport Kissikátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdc7fd0-c9f4-4849-9f99-ca2264428e9f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztráliai Mary-folyamban élő állat, amely becenevét a páncélján és fején taréjszerűen növő zöld algák miatt kapta, felkerült a leginkább veszélyeztetett fajok listájára.","shortLead":"Az ausztráliai Mary-folyamban élő állat, amely becenevét a páncélján és fején taréjszerűen növő zöld algák miatt kapta...","id":"20180413_vegveszelyben_az_ausztral_punkteknos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdc7fd0-c9f4-4849-9f99-ca2264428e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee05a20-e1c6-4f1d-8d1b-160b758d6d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_vegveszelyben_az_ausztral_punkteknos","timestamp":"2018. április. 13. 12:07","title":"A kihalás szélén az ausztrál punkteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen megnehezítené a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét befolyásolni akaró orosz akciók hátterét vizsgáló különleges megbízott, Robert Mueller elbocsátását. ","shortLead":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen...","id":"20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc2abd-476d-484d-a246-a68e16ffa142","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","timestamp":"2018. április. 12. 06:53","title":"Trump kirúgná, több szenátor védené az orosz kapcsolatokat vizsgáló Muellert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő kollégája. Ez annak köszönhető, hogy a bérekről valamennyi alkalmazott bevonásával kollektív döntés születik. ","shortLead":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő...","id":"20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dccf90-089d-4b89-b410-ec10983c6f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","timestamp":"2018. április. 12. 11:21","title":"Nem kamu, ezeknél a cégeknél tényleg a dolgozó határozhatja meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem lehet hívni a gyereket.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem...","id":"20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f56e3e-b87e-4c47-8024-5fd731de6129","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","timestamp":"2018. április. 11. 14:50","title":"Nem lehet Kobrának és Böbének hívni a gyereket – itt a legfrissebb lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","shortLead":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","id":"20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f3d2b-1e38-445f-ab78-bcbb4043570d","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","timestamp":"2018. április. 13. 14:10","title":"Lejárt a második határidő is, 5 készült el a 180 magyar buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján több tízezer ember szombaton a fővárosban. A választási eredmény miatt ledöbbent szervezők azt ígérik, ez csak a kezdet, és azt mondják, tanultak az elődök hibáiból. A CEU tüntetések óta nem látott tömeg lehet az utcán szombaton.","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján...","id":"20180413_szombati_tuntetes_opera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d625ba6-690e-4445-8e2b-e19e364aa014","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombati_tuntetes_opera","timestamp":"2018. április. 13. 06:30","title":"Készül a gigatüntetés: Orbán beint vagy beijed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]