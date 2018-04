Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült arab emírségekbeli labdarúgó Elnök Kupa szerdai negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült...","id":"20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5f2ff-29ad-4523-9afd-30f691462146","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","timestamp":"2018. április. 11. 20:54","title":"Régen látott gólt Dzsudzsák Balázstól? Most kettőt is vágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található lakások és házak garázsaira. Márpedig úgy néz ki, most éppen ez történik.","shortLead":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található...","id":"20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a2a7c-eadc-4573-bfc7-4d0af76994d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","timestamp":"2018. április. 13. 11:26","title":"A műemléki védettségű területeken belenyúlhat az állam a lakáspiacba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros Luca, aki nemrég arról írt saját Facebook-oldalán, hogy ma Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek. A lány hamarosan befejezi az óvodapedagógus szakot, és gondolkodik azon, hogy testvérével Skóciába költözik.","shortLead":"A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros...","id":"20180413_meszaros_luca_ovodapedagogus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc889c9-9868-4bb9-8c8b-a891d51a2f6c","keywords":null,"link":"/elet/20180413_meszaros_luca_ovodapedagogus","timestamp":"2018. április. 13. 07:08","title":"Megszólalt a lány, aki a magyar fiatalok kilátástalanságáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A PSG vezetőedzője nagyon bizakodó, szerinte már közel van a brazil visszatérése, ám Neymar úgy nyilatkozott, egy hónapig még biztosan nem tud játszani.","shortLead":"A PSG vezetőedzője nagyon bizakodó, szerinte már közel van a brazil visszatérése, ám Neymar úgy nyilatkozott...","id":"20180413_Rossz_hir_Neymar_rajongoinak_meg_egy_honapig_biztosan_nem_lep_palyara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398a333-fcc8-49db-8420-81b3b4fc6197","keywords":null,"link":"/sport/20180413_Rossz_hir_Neymar_rajongoinak_meg_egy_honapig_biztosan_nem_lep_palyara","timestamp":"2018. április. 13. 17:32","title":"Rossz hír Neymar rajongóinak: még egy hónapig biztosan nem lép pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c9c8e1-ccd3-49a8-ad30-a3664cfe7a8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi – jelentette csütörtökön a Reuters hírügynökség. ","shortLead":"Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi – jelentette...","id":"20180412_valosagga_valt_egy_spielberg_film_sztorija","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20c9c8e1-ccd3-49a8-ad30-a3664cfe7a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f469c7-5b8a-48e9-851f-bf87bd8c77a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_valosagga_valt_egy_spielberg_film_sztorija","timestamp":"2018. április. 12. 13:06","title":"Valósággá vált egy Spielberg-film sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések bizonyítják – agyunk természetes állapota. Túlzásba vinni azért több ok miatt sem ajánlott.","shortLead":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések...","id":"20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52a73-2677-4d1a-8753-49cdb1381b74","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lélekben máshol – ezért hasznos az ábrándozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5a84ae-82b5-43b4-b10e-f12e9177f4ce","c_author":"","category":"kultura","description":"A klasszikus vérfürdő igencsak jól áll a skandináv krimi mesterének, Jo Nesbónak, május közepétől pedig magyarul is olvashatjuk.","shortLead":"A klasszikus vérfürdő igencsak jól áll a skandináv krimi mesterének, Jo Nesbónak, május közepétől pedig magyarul is...","id":"20180412_Korrupt_rendorokkel_egy_regi_klasszikust_is_el_lehet_adni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c5a84ae-82b5-43b4-b10e-f12e9177f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc93ffc-d89a-4e8d-8609-7371b8d47ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Korrupt_rendorokkel_egy_regi_klasszikust_is_el_lehet_adni","timestamp":"2018. április. 12. 11:42","title":"Korrupt rendőrökkel egy régi klasszikust is el lehet adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]