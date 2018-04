Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Facebookján tette közzé a Kétfarkú Kutya Párt, hogy Veszprém megye 4. választókörzetében a helyi választási bizottság helyt adott a választás szabályszerűségét firtató kifogásuknak. "Beadtunk pár kifogást azokon a helyeken, ahol fura volt az eredmény. Az első meg is jött és nyertünk, most még fellebbezünk, és ha azt is nyerjük, akkor ebben a szavazókörben újra meg kell tartani a szavazást" – írják az oldalukon.

Az április 8-i választáson több szavazókörben sem sikerült a választásokat gond nélkül lebonyolítani, a legfeltünőbb probléma több helyen is az volt, hogy a szavazatszámláló bizottságok két listás szavazólapot is osztottak a választópolgároknak. A viccpárt is egy ilyen probléma miatt nyújtotta be a kifogását Porván, ahol nemzetiségi és pártlistás szavazólapok landoltak a szavazók kezében.

A helyi választókerületi választási bizottság helyben hagyta a Kétfarkúak kifogását, a bizottság megállapította a jogsértést, elsőfokon elismerték a hibát, a választás szavazóköri megismétlését azonban elutasították. Ezért fellebez most a párt, másodfokú döntésre várnak. A 444 azt írja, hogy a Kétfarkú Kutya Párt hat szavazókörben nyújtott be kifogást, ennyi helyen ismételtetné meg a szavazást.