[{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","shortLead":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","id":"20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314284a2-2e21-4dcf-945a-e57f654ef134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","timestamp":"2018. április. 13. 09:23","title":"Vigyázat, vasárnap problémás lehet autópálya-e-matricát vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki. Pálffy István egykori tévés, ma már rendkívüli és meghatalmazott dublini nagykövettel az ír-magyar üzleti egylet rendezvényén futottak össze. ","shortLead":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki...","id":"20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a7e4eb-50ee-40f7-8730-4ac4a4879be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","timestamp":"2018. április. 13. 19:58","title":"Pálffy István összeállt egy képre egy csalás miatt európai körözés alatt álló férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és rendelkezésünkre bocsátott egy közte és az uniós vizsgálók közt zajló levelezést.","shortLead":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és...","id":"20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b51ec-c31d-4d59-8589-2bd21bdfc0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Tiborcz István elküldte a hvg.hu-nak az OLAF neki írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","shortLead":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","id":"20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca35b2-e940-4775-a57d-bd12b3e70e81","keywords":null,"link":"/idojaras/20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 12. 05:31","title":"Jönnek a viharok, hét megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiskorú menekülteknek joguk van a családegyesítésre, még akkor is, ha a kérelem beadása és elbírálása közben a kérelmező betölti 18. életévét – így határozott az Európai Unió Bírósága. A kötelező hatályú döntésnek komoly hatása lehet a sok menekültet befogadó EU-tagországokban.","shortLead":"A kiskorú menekülteknek joguk van a családegyesítésre, még akkor is, ha a kérelem beadása és elbírálása közben...","id":"20180412_Az_Europai_Birosag_kiterjesztette_a_kiskoru_menekulteknek_jogat_a_csaladegyesitesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bce379-e024-48a2-a1ab-93b72b6e0446","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Az_Europai_Birosag_kiterjesztette_a_kiskoru_menekulteknek_jogat_a_csaladegyesitesre","timestamp":"2018. április. 12. 13:16","title":"Az Európai Bíróság kiterjesztette a kiskorú menekülteknek jogát a családegyesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 1,3 milliárd forintot osztottak szét eddig jutalomként a Miniszterelnökségen az uniós támogatáslehívások felpörgetésére előírt tervek teljesítéséért. És ez még csak teles összeg harmada – írja a 24.hu.","shortLead":"Csaknem 1,3 milliárd forintot osztottak szét eddig jutalomként a Miniszterelnökségen az uniós támogatáslehívások...","id":"20180413_millios_jutalmakat_fizetnek_lazar_miniszteriumaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06580afd-ed6c-4636-a228-2c334bae7d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_millios_jutalmakat_fizetnek_lazar_miniszteriumaban","timestamp":"2018. április. 13. 06:13","title":"Milliós jutalmakat fizetnek Lázár minisztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök vicceskedve számonkérte a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, amiért a kampány alatt megbüntették. Patyi lapított a miniszterelnök előtt, de kiderült, nemcsak megszavazta a büntetést, de ő terjesztette azt elő. A kínos videó után nem mond le.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök vicceskedve számonkérte a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, amiért a kampány alatt...","id":"20180413_Patyi_megszavazta_Orban_bunteteset_csak_ezt_nem_merte_bevallani_Orbannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289d8ce-3812-485c-b3e2-a0392febf243","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Patyi_megszavazta_Orban_bunteteset_csak_ezt_nem_merte_bevallani_Orbannak","timestamp":"2018. április. 13. 16:12","title":"Patyi megszavazta Orbán büntetését, csak ezt nem merte bevallani a miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső is lehet.","shortLead":"Jégeső is lehet.","id":"20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546d0d45-5be2-425f-96fe-d1db1a9cf181","keywords":null,"link":"/idojaras/20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","timestamp":"2018. április. 13. 05:14","title":"Tovább tart a zivataros korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]