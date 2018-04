Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b14c35-288d-4392-bd96-a9bbc177e298","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Karoqból hamarosan fel fog bukkanni egy nyitható tetejű változat. Vázoljuk, hogy milyen lesz.","shortLead":"A Skoda Karoqból hamarosan fel fog bukkanni egy nyitható tetejű változat. Vázoljuk, hogy milyen lesz.","id":"20180413_cseh_skoda_karoq_divatterepjaro_kabrio_suv_vv_troc_nyithato_teto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b14c35-288d-4392-bd96-a9bbc177e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9788c6-8e63-4385-ad17-50f614e8c54f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_cseh_skoda_karoq_divatterepjaro_kabrio_suv_vv_troc_nyithato_teto","timestamp":"2018. április. 13. 08:43","title":"Cseh bátorság: a Skoda lecsapja a Karoq divatterepjáró tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","id":"20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26bb30f-e772-44ff-a319-c32413b74fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","timestamp":"2018. április. 13. 06:41","title":"A nap fotója: ciki vagy menő a BKV ősrégi, de még mindig használt autója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7981fe6-3d2a-45a6-908e-af51a1e139aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az új kompakt divatterepjáróba tulajdonképpen már kormány és pedálok sem kellenének.","shortLead":"Ebbe az új kompakt divatterepjáróba tulajdonképpen már kormány és pedálok sem kellenének.","id":"20180412_alibaba_onvezeto_kinai_villanyauto_elektromos_auto_xpeng","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7981fe6-3d2a-45a6-908e-af51a1e139aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f113-6ea2-4098-b1de-b8aa32000c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_alibaba_onvezeto_kinai_villanyauto_elektromos_auto_xpeng","timestamp":"2018. április. 12. 09:21","title":"Az Alibaba áll a teljesen önvezető új kínai villanyautó mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár Péter hetilapjának listázását, amely az egyetem kollégáit is érinti.","shortLead":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár...","id":"20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250db541-6fe1-41dc-afd5-713b8cecfbb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","timestamp":"2018. április. 13. 14:03","title":"A Corvinus egy komplett tanszéke is elítéli a Figyelő listázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány mára egyik legfontosabb szócsövévé alakított Figyelőből. Az LMP-s politikus sem a lap által közölt, listázós cikkel, sem pedig az újság munkájával nem ért egyet. ","shortLead":"Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány...","id":"20180412_Ungar_Peter_nem_ert_egyet_a_Figyelo_civileket_is_vegzalo_listazos_cikkevel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d92b8-3cc0-43f0-878a-23665d3b1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Ungar_Peter_nem_ert_egyet_a_Figyelo_civileket_is_vegzalo_listazos_cikkevel","timestamp":"2018. április. 12. 16:02","title":"Ungár Péter nem ért egyet a Figyelő civileket is vegzáló, listázós cikkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b98617-e351-4840-a65e-7f16127d9e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenten kívül ragadt kis pártok vezetői voltak Baló György műsorának vendégei szerda este az RTL Klubon. A műsorban Juhász Péter, az Együtt elnöke azt mondta, valószínűleg felszámolják a pártot.","shortLead":"A parlamenten kívül ragadt kis pártok vezetői voltak Baló György műsorának vendégei szerda este az RTL Klubon...","id":"20180412_a_kutyapart_elnoke_a_maga_javara_mond_le_a_posztjarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b98617-e351-4840-a65e-7f16127d9e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2ddd70-e8f4-49ab-b0f2-45b195f0405e","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_a_kutyapart_elnoke_a_maga_javara_mond_le_a_posztjarol","timestamp":"2018. április. 12. 01:25","title":"A kétfarkúak elnöke a maga javára mond le a posztjáról - kis pártok vezetői Balónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]