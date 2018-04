Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján több tízezer ember szombaton a fővárosban. A választási eredmény miatt ledöbbent szervezők azt ígérik, ez csak a kezdet, és azt mondják, tanultak az elődök hibáiból. A CEU tüntetések óta nem látott tömeg lehet az utcán szombaton.","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján...","id":"20180413_szombati_tuntetes_opera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d625ba6-690e-4445-8e2b-e19e364aa014","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombati_tuntetes_opera","timestamp":"2018. április. 13. 06:30","title":"Készül a gigatüntetés: Orbán beint vagy beijed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális stúdiók, illetve televíziók nélkül. Magyarországon 2015-re a közmédia összes vidéki stúdióját bezárták, se tévé-, se rádióadás nem maradt. ","shortLead":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális...","id":"20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28dfa23-8e33-413c-8d7d-d83961d712d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","timestamp":"2018. április. 13. 12:30","title":"Ausztriában a 30 éves körzeti híradókat ünneplik, itthon hét éve mindet eltörölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","shortLead":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","id":"20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969bb545-2696-44a7-b7f4-4577bf153b61","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","timestamp":"2018. április. 12. 18:05","title":"Telepakolták kamerákkal a Kossuth teret és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert a Jobbik helyben több szavazatot kapott, mint a Fidesz. A kevesebb mint 300 fős településen 170 ember ment el szavazni. Többen háborogtak a poszt miatt, a polgármester elsietett kameránk elől. Riport a határmenti kisfaluból.","shortLead":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert...","id":"20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823601b-be5a-48ab-9ad8-1ad3b060f454","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","timestamp":"2018. április. 12. 14:50","title":"\"Nem minden magyar állampolgár az Orbán Viktor seggnyalója\" – riport Kissikátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b14c35-288d-4392-bd96-a9bbc177e298","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Karoqból hamarosan fel fog bukkanni egy nyitható tetejű változat. Vázoljuk, hogy milyen lesz.","shortLead":"A Skoda Karoqból hamarosan fel fog bukkanni egy nyitható tetejű változat. Vázoljuk, hogy milyen lesz.","id":"20180413_cseh_skoda_karoq_divatterepjaro_kabrio_suv_vv_troc_nyithato_teto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b14c35-288d-4392-bd96-a9bbc177e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9788c6-8e63-4385-ad17-50f614e8c54f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_cseh_skoda_karoq_divatterepjaro_kabrio_suv_vv_troc_nyithato_teto","timestamp":"2018. április. 13. 08:43","title":"Cseh bátorság: a Skoda lecsapja a Karoq divatterepjáró tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az első Jobbik-elnökségre pályázó politikus: Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.\r

\r

","shortLead":"Megvan az első Jobbik-elnökségre pályázó politikus: Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.\r

\r

","id":"20180412_Alkotmanyserto_polgarmester_jelentkezett_be_a_Jobbik_elnoki_szekere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c917f5-f23f-42a6-836e-cbbaaf9e375c","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Alkotmanyserto_polgarmester_jelentkezett_be_a_Jobbik_elnoki_szekere","timestamp":"2018. április. 12. 15:50","title":"Alkotmánysértő polgármester jelentkezett be a Jobbik elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]