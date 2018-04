Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot jelentett be a Facebook. A cél, hogy ezzel megakadályozzon egy mostanihoz hasonló későbbi botrányt.","shortLead":"Hibavadász programot jelentett be a Facebook. A cél, hogy ezzel megakadályozzon egy mostanihoz hasonló későbbi botrányt.","id":"20180412_facebook_hibavadasz_program_adatvisszaeles_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb921-e3a3-43a2-9efe-fb206f38bdea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_facebook_hibavadasz_program_adatvisszaeles_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lehet, hogy hamarabb kellett volna: hibavadász programot indít a Facebook az adatvisszaélések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","id":"20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61889dbb-2ef0-47fd-b938-8c74409a1cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","timestamp":"2018. április. 12. 06:41","title":"A nap fotója: Nem úthiba, műemlék jellegű út az ókorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03db9968-56b5-4091-b489-65652f0a7eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Drámai végjáték: a 93. percben 0-3-nál büntetőhöz jutott a Real, Cristiano Ronaldo pedig nem hibázott.","shortLead":"Drámai végjáték: a 93. percben 0-3-nál büntetőhöz jutott a Real, Cristiano Ronaldo pedig nem hibázott.","id":"20180411_Kozel_volt_a_csodahoz_de_elbukott_a_Juventus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03db9968-56b5-4091-b489-65652f0a7eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39c5b52-1e9a-4c01-b95d-6ec7d41a593e","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Kozel_volt_a_csodahoz_de_elbukott_a_Juventus","timestamp":"2018. április. 11. 22:55","title":"Közel volt a csodához, de elbukott a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","shortLead":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","id":"20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f3d2b-1e38-445f-ab78-bcbb4043570d","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","timestamp":"2018. április. 13. 14:10","title":"Lejárt a második határidő is, 5 készült el a 180 magyar buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","shortLead":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","id":"20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e0fdb-b107-4024-b831-47555444368e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","timestamp":"2018. április. 12. 07:51","title":"Ez most nem stadionépítés: 200 millió forintért bontanak le egy teniszpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó ingatlankezelő szeretne lenni az Appeninn.","shortLead":"Egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó ingatlankezelő szeretne lenni az Appeninn.","id":"20180412_A_Corvinnegyednel_szereztek_irodahazat_Meszaros_Lorincek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1909ba4-f05f-44ea-a1a6-ec1afa06673d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_A_Corvinnegyednel_szereztek_irodahazat_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. április. 12. 10:29","title":"A Corvin-negyednél szereztek irodaházat Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]