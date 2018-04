Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel nagyot lépett, hogy a magyarok ne kapjanak kevesebb húst az ételeikbe.","shortLead":"Brüsszel nagyot lépett, hogy a magyarok ne kapjanak kevesebb húst az ételeikbe.","id":"20180412_Itt_a_javaslat_buntetheto_lehet_a_kettos_elelmiszerminoseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a254b3b-0a6b-4be1-8182-11949615dc4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Itt_a_javaslat_buntetheto_lehet_a_kettos_elelmiszerminoseg","timestamp":"2018. április. 12. 12:23","title":"Itt a javaslat: büntethető lehet a kettős élelmiszer-minőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555a2850-6ff9-4c6d-bf15-32b5c78bf88b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját közleményének megfogalmazása szerint „beolvasott” az Európai Parlament ülésén az EU-nak Morvai Krisztina, amiért a \"vádlottak padjára\" ültették Magyarországot és Lengyelországot. Mindehhez a Fideszéhez erősen hasonlító retorikát használt, bizonyára véletlenül. ","shortLead":"Saját közleményének megfogalmazása szerint „beolvasott” az Európai Parlament ülésén az EU-nak Morvai Krisztina, amiért...","id":"20180412_morvai_krisztina_majdan_szagot_es_ukrajna_szagot_szimatol_a_levegoben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=555a2850-6ff9-4c6d-bf15-32b5c78bf88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764a3b60-a555-4ded-ab8a-845e4417fca6","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_morvai_krisztina_majdan_szagot_es_ukrajna_szagot_szimatol_a_levegoben","timestamp":"2018. április. 12. 19:39","title":"Morvai Krisztina Majdan-szagot és Ukrajna-szagot szimatol a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában elcsukló hangon csütörtök este Chikán Attila.","shortLead":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában...","id":"20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffed9cd7-7355-4e25-875d-c85f6e023558","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","timestamp":"2018. április. 13. 07:18","title":"Könnyeivel küszködött a Soros-zsoldosok listájára felkerült Chikán Attila a Hír TV-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos aggályokat vet fel, hogy csökkentett módban üzemel a weboldal.","shortLead":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos...","id":"20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef480-d589-4675-9338-f45ad19069e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","timestamp":"2018. április. 11. 18:15","title":"Nem nagyon érti Pálffy Ilona, miért gond, hogy csak döcög az NVI honlapja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4549f1d4-0129-4c8e-bcb5-e21d0e39b059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei most azon dolgozik, hogy a nevéhez kapcsolják a világ első összehajtható okostelefonját.","shortLead":"A Huawei most azon dolgozik, hogy a nevéhez kapcsolják a világ első összehajtható okostelefonját.","id":"20180412_novemberre_igeri_a_huawei_az_osszehajthato_telefont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4549f1d4-0129-4c8e-bcb5-e21d0e39b059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791570e8-c99c-48b0-a630-abaa45289307","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_novemberre_igeri_a_huawei_az_osszehajthato_telefont","timestamp":"2018. április. 13. 10:00","title":"Lehet, hogy a Huaweié lesz az első igazi összehajtható telefon? Mutatjuk, mit lehet most tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","id":"20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c8f4b-322f-406a-b2b1-83966765ef33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 13:27","title":"A vártnál hamarabb jöhet a következő Tesla, a titokzatos Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb1c6c5-03eb-48a4-8d7b-ee7402a33032","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1954 óta eddig 86 nevet húztak ki a listáról, ezekről több már nem lehet hurrikánokat elnevezni. ","shortLead":"1954 óta eddig 86 nevet húztak ki a listáról, ezekről több már nem lehet hurrikánokat elnevezni. ","id":"20180412_fogynak_a_hurrikannevek_de_mar_megvannak_a_2023as_szezon_nevei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb1c6c5-03eb-48a4-8d7b-ee7402a33032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a6a50-c0d4-4648-853a-43db38cc4ae2","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_fogynak_a_hurrikannevek_de_mar_megvannak_a_2023as_szezon_nevei","timestamp":"2018. április. 12. 18:33","title":"Fogynak a hurrikánnevek, de már megvannak a 2023-as szezon nevei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további...","id":"20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeb89c-a082-45d1-8e50-1a82ee0be115","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","timestamp":"2018. április. 12. 16:00","title":"Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]