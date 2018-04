Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25cc2537-ac44-4330-a0ff-407fac4b130c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fast fashion lánc belassult.","shortLead":"A fast fashion lánc belassult.","id":"20180413_Sajat_ujitasa_miatt_kerult_bajba_a_HM","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25cc2537-ac44-4330-a0ff-407fac4b130c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45c5a9c-c4e7-4078-abeb-4c534b90028e","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Sajat_ujitasa_miatt_kerult_bajba_a_HM","timestamp":"2018. április. 13. 15:35","title":"Saját újítása miatt került bajba a H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df7a02-d36f-43bf-8ef3-73f335037778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő injekciót.","shortLead":"A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” –...","id":"20180412_Magyarorszag_dont_nem_az_USA__igy_utasitottak_el_70_eve_a_dollarmilliardokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5df7a02-d36f-43bf-8ef3-73f335037778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7bc4eb-4e5b-49a9-a297-998e77bf82f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Magyarorszag_dont_nem_az_USA__igy_utasitottak_el_70_eve_a_dollarmilliardokat","timestamp":"2018. április. 12. 13:21","title":"Magyarország dönt, nem az USA – így utasították el 70 éve a dollármilliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec13bec-6f6e-434e-a2cf-f6c1f8b58a24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","shortLead":"Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","id":"20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec13bec-6f6e-434e-a2cf-f6c1f8b58a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83f87-4bb0-4bdb-9599-0de0987465a6","keywords":null,"link":"/sport/20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. április. 13. 14:25","title":"\"Edit, ne csináld!\" – üzent Miklós Editnek a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni fogja.","shortLead":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni...","id":"20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd21b00-7fec-4c12-a793-14b4b7274504","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 12. 09:03","title":"Itt az olcsó strapamobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik Nyugat-Európában akarnak munkát vállalni. 