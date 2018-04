Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma vele.","shortLead":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma...","id":"20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277a199-9fd8-454f-8fab-d86a85faff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","timestamp":"2018. április. 11. 13:26","title":"Olyan mint a Passat, de kicsit kisebb és olcsóbb: itt az új VW Lavida Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137 e-mail tanúskodik erről – állítja a Soeul Broadcasting System. ","shortLead":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137...","id":"20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecaf424-93ad-4145-acdf-d40da140c149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","timestamp":"2018. április. 11. 17:02","title":"Olimpiát szeretne rendezni? Hívja Papa Massata Diackot, ő majd elintézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty International friss jelentéséből.","shortLead":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty...","id":"20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520fcf2e-557f-4708-816c-bb30aea633df","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","timestamp":"2018. április. 12. 05:44","title":"Amnesty International: Itt az idő tanulni abból, ahogy Afrikában kezelik a halálbüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem közleményben ítélte el a Figyelő csütörtöki cikkét, amely a kormány vélt ellenségeit listázza, Soros György embereinek kikiáltva őket. A CEU szerint kirívó megfélemlítési kísérletről van szó, \"amely veszélyes az akadémiai szabadságra, és így a teljes magyar tudományos életre.\"","shortLead":"A Közép-európai Egyetem közleményben ítélte el a Figyelő csütörtöki cikkét, amely a kormány vélt ellenségeit listázza...","id":"20180412_A_CEU_a_Figyelo_listazasarol_Ez_egy_kirivo_megfelemlitesi_kiserlet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e6ed58-565d-4299-8a65-0b5bf103aeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_CEU_a_Figyelo_listazasarol_Ez_egy_kirivo_megfelemlitesi_kiserlet","timestamp":"2018. április. 12. 17:09","title":"A CEU a Figyelő listázásáról: \"Ez egy kirívó megfélemlítési kísérlet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. A helyzet továbbra sem túl rózsás – de.","shortLead":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. A helyzet továbbra sem túl...","id":"20180413_szamitogep_pc_eladasok_2018q1_gartner_idc_felmeres_dell_hp_asus_acer_lenovo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d52b177-176d-488d-9c82-1aeae4f31c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_szamitogep_pc_eladasok_2018q1_gartner_idc_felmeres_dell_hp_asus_acer_lenovo","timestamp":"2018. április. 13. 12:03","title":"Már meg sem lepődünk: tovább haldoklik a PC-piac – de lenne itt egy de","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","shortLead":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","id":"20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45983404-0e13-4b7b-9016-540fb441d23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","timestamp":"2018. április. 12. 16:54","title":"Egy nap után már hiába keresi a POKET automatát a Madách téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészítsen ki tíz verset!","shortLead":"Egészítsen ki tíz verset!","id":"20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92732dc-fd74-4763-8b48-24e81f82c2f5","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","timestamp":"2018. április. 11. 15:45","title":"Ej, mi a kő! – avagy mennyire ismeri a magyar verseket? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket szüleik, akik a családi pótlékot rendszerint alkoholra költötték. Ellenük most emeltek vádat, akár börtönbe is kerülhetnek.","shortLead":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket...","id":"20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce0f43e-8223-4e87-8549-b03bf3b032a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","timestamp":"2018. április. 11. 21:40","title":"Annyira elhanyagolták a hevesi kislányt a szülei, hogy fél szemére megvakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]