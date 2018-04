Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján több tízezer ember szombaton a fővárosban. A választási eredmény miatt ledöbbent szervezők azt ígérik, ez csak a kezdet, és azt mondják, tanultak az elődök hibáiból. A CEU tüntetések óta nem látott tömeg lehet az utcán szombaton.","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján...","id":"20180413_szombati_tuntetes_opera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d625ba6-690e-4445-8e2b-e19e364aa014","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombati_tuntetes_opera","timestamp":"2018. április. 13. 06:30","title":"Készül a gigatüntetés: Orbán beint vagy beijed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4170eebf-7fb3-4924-aa6e-6a73a0d5d158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újabb vásárlást zárt le az Appeninn, amely a régió meghatározó ingatlankezelője akar lenni.","shortLead":"Újabb vásárlást zárt le az Appeninn, amely a régió meghatározó ingatlankezelője akar lenni.","id":"20180413_Viszik_Meszaros_Lorincek_a_Sparuzleteket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4170eebf-7fb3-4924-aa6e-6a73a0d5d158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e591cd77-f279-418c-a6c1-0d8fb5b8e229","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_Viszik_Meszaros_Lorincek_a_Sparuzleteket","timestamp":"2018. április. 13. 10:57","title":"Viszik Mészáros Lőrincék a Spar-üzleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jakupcsek új műsora az Esti Frizbi műsorsávjába kerülhet.","shortLead":"Jakupcsek új műsora az Esti Frizbi műsorsávjába kerülhet.","id":"20180412_jakupcsek_gabriella_valthatja_hajdu_petert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cd4fc5-cdc6-4156-b39e-999c8675a9eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_jakupcsek_gabriella_valthatja_hajdu_petert","timestamp":"2018. április. 12. 08:29","title":"Jakupcsek Gabriella válthatja Hajdú Pétert az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett az ipari termelés.","shortLead":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett...","id":"20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e7030-6acb-4797-a0ad-3d94454d6e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Pörög a magyar ipar, hiába esett vissza az autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","shortLead":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","id":"20180412_halalos_baleset_81es_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a693a0-780b-41f8-89bc-23083f61ddd2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180412_halalos_baleset_81es_fout","timestamp":"2018. április. 12. 23:01","title":"Halálos baleset történt, teljes az útzár a 81-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","shortLead":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","id":"20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251deff2-c679-459e-988b-9e54420bcbee","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","timestamp":"2018. április. 12. 09:15","title":"Mariah Carey beteg, és bátran beszél róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc89600a-53de-49c8-971f-b818e208019e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő szezontól Niko Kovac veszi át a német bajnokcsapat irányítását.","shortLead":"A következő szezontól Niko Kovac veszi át a német bajnokcsapat irányítását.","id":"20180413_megvan_a_bayern_munchen_uj_vezetoedzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc89600a-53de-49c8-971f-b818e208019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca78e1e-d243-4844-b8ef-7265857024d8","keywords":null,"link":"/sport/20180413_megvan_a_bayern_munchen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2018. április. 13. 14:05","title":"Megvan a Bayern München új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szakbizottsága a vasárnapi választások után még súlyosabbnak ítéli a helyzetet, ez is tükröződik a hetes cikkely szerinti eljárásról szóló jelentésben.","shortLead":"Az Európai Parlament szakbizottsága a vasárnapi választások után még súlyosabbnak ítéli a helyzetet, ez is tükröződik...","id":"20180412_Kemeny_buntetest_szabna_Magyarorszagra_az_EP","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f0f2ac-b589-49ba-965b-363ae73a30a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Kemeny_buntetest_szabna_Magyarorszagra_az_EP","timestamp":"2018. április. 12. 10:25","title":"Kemény büntetést szabna Magyarországra az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]