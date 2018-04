Ő maga kereste az OLAF-ot, hogy hallgassák meg, de ez végül nem történt meg – mondta a hvg.hu munkatársainak Tiborcz István, miután csütörtöki egyetemi vizsgáját követően ismét megkerestük, hogy megtudjuk, mit gondol az EU csalás elleni hivatalának a volt cégét, az Eliost érintő jelentéséről. A beszélgetésben a kormányfő veje azt állította, nem is tudja, mit gondolhatna a dokumentumról, hiszen ő azt nem kapta meg, nem ismeri. Ezt követően fejtette ki, hogy ő fordult időpontért az OLAF-hoz, amely először azt válaszolta, megadják neki ezt a lehetőséget, ám ez elmaradt.

Írásunkat átvéve, az OLAF-jelentést nyilvánosságra hozó 24.hu azt írta, a „jelentésben két komplett oldal csak Tiborcz István és Hamar Endre reakcióiból áll az OLAF vádjaira, miután az OLAF megkereste őket. Sőt, nem csak Tiborcz Istvánt, de még a testvérét, Tiborcz Pétert (István testvérét – a szerk.) is megkeresték, mivel ő épp energetikai tanácsadó volt a Fejlesztési Minisztériumban”. A lap – mindezt bizonyítandó – le is fényképezett egy részletet a jelentésből. Később szintén a 24.hu bővebb cikkben foglalkozott a témával. Azt írják, szerintük nem igaz, hogy Tiborcz nem olvasta a jelentést, hiszen annak a magyar fordításában írt megjegyzésre reagáltak Hamarral. Ráadásul, ahogy egy levelében az OLAF megjegyzi a panaszokra adott válaszában, Tiborcz és Hamar ügyvédje pontosan ugyanazokba a pontokba kötött bele, mint amelyekbe az Elios, amikor a cég is megkapta a lehetőséget arra, hogy válaszoljon a vádakra. Sőt, ugyanolyan hibákat követtek el a tények leírásában, mint amelyek az Elios levelében voltak.

Ezt követően, erre az állításra is reagálva írt levelet a hvg.hu-nak Tiborcz István. Mint fogalmazott, "továbbítom Önöknek a meghallgatásommal kapcsolatban az eljáró OLAF vizsgáló által jogi képviselőmnek küldött levél releváns részletét".

Mivel megítélésünk szerint a levél tartalma közérdeklődésre tart számon, mi olvasóinkkal osztjuk meg azt.

Az egykori Elios-tulajdonos szerint a rendelkezésünkre bocsátott levél előzménye, hogy:

írásban az OLAF megküldött számomra egy – hibáktól hemzsegő – megállapítási "ténylistát", amely már az én meghallgatásom nélkül lefolytatott vizsgálat konklúzióit tartalmazta. Értesüléseim szerint az OLAF az ügy minden érintettjét személyesen meghallgatta a vizsgálat során. A számos hibán és pontatlanságon túl a legsúlyosabb kifogásom az anyaggal kapcsolatban az volt, hogy az abban szereplő, rendkívül szelektív, illetve torz formában bemutatott "tények" egy előzetes koncepció, egy teljesen valótlan alapnarratíva mentén lettek összeállítva. Ahogy a levélből is látszik, az OLAF által "megállapított" "tények" között számos (valótlan) egyszerű sajtóértesülés szerepelt.

Tiborcz István leírta azt is, hogy "ugyan az egyes ténybeli pontatlanságokra jogi képviselőm útján reagáltam, azonban ugyanazon beadványban sérelmeztem az anyag kirívóan koncepciózus voltát, kifogásoltam meghallgatásom hiányát, és arra vonatkozó igényemnek adtam hangot, továbbá – a vizsgálat koncepciózus volta, illetve meghallgatásom mellőzése miatt – indítványoztam új vizsgálók kijelölését." Erre a beadványára kapta a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott választ.

Hozzátette: az alábbi levél megérkezését követően nem sokkal az OLAF főigazgatója írásban arról tájékoztatta, új vizsgálókat nem jelölnek ki, illetve nem hallgatják meg személyesen, amivel a főigazgató szerint nem sérülnek Tiborcz jogai, mivel a magyar hatóságok előtt majd kifejtheti az álláspontját. Az OLAF így kétségtelenül "kellő időben" tudta lezárni a vizsgálatát – írta Tiborcz, majd hozzátette: "ezt követően az OLAF jelentése nem került megküldésre számomra, állítólagos tartalmáról a sajtóból értesültem".

Tiborcz István © Túry Gergely

A Tiborcz jogi képviselője, valamint az OLAF-vizsgálója közti levélváltás közérdeklődésre számot tartó részét változtatás nélkül közöljük:

"Tisztelt Ügyvéd úr!

A múlt pénteken küldött észrevételekkel kapcsolatban, a félreértés elkerülése végett a következőkről szeretném tájékoztatni a saját nevemben, mint az ügyben megbízott vizsgáló.

A vizsgálatot objektívan és pártatlanul folytatjuk, a bejelentés helyessége vagy megcáfolása mellett egyaránt szóló bizonyítékokat gyűjtünk az egész vizsgálat során.

Az Ön által képviselt személyek által jelzett tárgyi tévedésekre köszönöm, hogy felhívták a figyelmet, természetesen a zárójelentésben a tények már javítva fognak szerepelni. Különösképp szeretném megköszönni annak tisztázását, hogy Tiborcz Péter úr nem került kapcsolatba semmilyen módon a Minisztériumban ezekkel a projektekkel és az újságok helytelen információt közöltek azzal kapcsolatban is, hogy a Minisztériumban "tanácsadó" lett volna. Az információt valóban a médiából kaptuk, és csak annak megnevezésével idéztük volna, nem bizonyított tényként. Sajnos hivatalos tájékoztatást ezzel kapcsolatban a mai napig nem sikerült beszereznem explicit kéréseim ellenére. De mivel az Ön által képviselt személyek kijelentik, hogy az információ helytelen, nem szükséges, hogy az újságcikk tartalma szerepeljen a zárójelentésben.

Valóban nem tartottam szükségesnek meghallgatni Tiborcz István urat a vizsgálatban, ha emiatt sértve érezte jogait, elnézést kérek, és bár konkrét kérdéseim részére jelenleg nincsenek, meghallgatását saját kérésére is lefolytathatjuk.

A szóbeli meghallgatásnak vannak egyaránt előnyei és hátrányai. Az egyik előnye véleményem szerint, hogy dinamikus információ csere lévén az érintett személy is kérdezhet a vizsgálóktól és jobban megértheti a vizsgálat menetét. Ellenben hátránya, hogy kevesebb idő van a válaszra való felkészülésre, így például az imént említett tárgyi tévedéseket szóban nehéz javítani. Másik hátránya a jelen ügyben (ami, ahogy ön is írja, "kényes szituáció"), hogy mivel amikor kiküldetésre megyünk, arról több magyar hatóság is értesül, esetleg a sajtó tudomást szerezhet róla, amit személy szerint igyekszek kerülni. Amennyiben az Ön által képviselt személyek egyike szeretne személyes meghallgatást kérni, állunk rendelkezésre, akár Magyarországon (erre külön kiküldetést is szervezhetünk és nem tájékoztatnánk, csak a meghallgatott személyt), akár itt Brüsszelben is.

(...)

Végezetül tájékoztatom, hogy a feletteseimnek a mai napon jelezni fogom, hogy az Ön által képviselt személyek a jelenleg megbízott vizsgálók ügyből való kizárását, valamint a Felügyelő Bizottság vizsgálatba vonását kérvényezik. Levelüket a mai napon elküldöm angol fordításra is, hogy a feletteseim és a jogi osztályunk is tudomást szerezhessen annak teljes tartalmáról.

Amennyiben az ügyben bármilyen egyéb módon segítségére lehetek, állok rendelkezésére (amennyiben az ügyből időközben kizárnának, természetesen arról tájékoztatom).

Üdvözlettel:

*

Vizsgája után azzal búcsúztunk Tiborcztól – mivel ezt javasolta –, hogy interjú-időpontot egyeztetünk levélben. Kértünk tőle, de válaszlevelében konkrét időpontot nem adott, így újra megpróbálkoztunk ezzel. Ugyanis levelében annyit leírt: "az üggyel kapcsolatban természetesen további mondanivalóm is lesz, amelyeket megfelelő formában és időben közölni szeretnék a nyilvánossággal".