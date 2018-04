Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan megmozdultak, hogy segítsék az Együttet abban, hogy vissza tudja fizetni az elbukott kampánytámogatást.\r

","shortLead":"Sokan megmozdultak, hogy segítsék az Együttet abban, hogy vissza tudja fizetni az elbukott kampánytámogatást.\r

","id":"20180412_Megmenekul_az_Egyutt_49_millio_mar_osszejott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eac47a-dcd7-4639-9320-7b412948b4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Megmenekul_az_Egyutt_49_millio_mar_osszejott","timestamp":"2018. április. 12. 13:28","title":"Megmenekül az Együtt? 49 millió már összejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7981fe6-3d2a-45a6-908e-af51a1e139aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az új kompakt divatterepjáróba tulajdonképpen már kormány és pedálok sem kellenének.","shortLead":"Ebbe az új kompakt divatterepjáróba tulajdonképpen már kormány és pedálok sem kellenének.","id":"20180412_alibaba_onvezeto_kinai_villanyauto_elektromos_auto_xpeng","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7981fe6-3d2a-45a6-908e-af51a1e139aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f113-6ea2-4098-b1de-b8aa32000c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_alibaba_onvezeto_kinai_villanyauto_elektromos_auto_xpeng","timestamp":"2018. április. 12. 09:21","title":"Az Alibaba áll a teljesen önvezető új kínai villanyautó mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is térhet vissza oda.","shortLead":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is...","id":"20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6be4f7-aa3e-4d94-b66b-90e41837ab57","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","timestamp":"2018. április. 13. 09:19","title":"Egy életre eltiltotta a politizálástól a bíróság Pakisztán volt miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Demokrácia nem négyévente van. Vélemény.","shortLead":"Demokrácia nem négyévente van. Ezért olyan programokat indítottak, amelyekben mindkét fél megtalálhatja a számításait.","shortLead":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem...","id":"20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7b831-ff27-45f1-9eb1-855b398300be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","timestamp":"2018. április. 12. 13:15","title":"„Sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási győzelemhez gratuláló levelei Orbán Viktor hivatalába.","shortLead":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási...","id":"20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534a6c-fe1b-468a-bb5c-fee1acd13cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","timestamp":"2018. április. 12. 10:21","title":"Tovább gyűlnek a gratulációk, már a Seychelles-szigetek államfője is írt Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok-sok kicsillagozott szó a független polgármester válaszában.","shortLead":"Sok-sok kicsillagozott szó a független polgármester válaszában.","id":"20180413_Istenmezeje_polgarmestere_oszintesegi_rohamot_kapott_addig_dolgoztatnak_mig_beledoglunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6ffe75-fb37-4fe8-8831-2d5e5b116476","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Istenmezeje_polgarmestere_oszintesegi_rohamot_kapott_addig_dolgoztatnak_mig_beledoglunk","timestamp":"2018. április. 13. 11:34","title":"Istenmezeje polgármestere őszinteségi rohamot kapott: „addig dolgoztatnak, míg beledöglünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és rendelkezésünkre bocsátott egy közte és az uniós vizsgálók közt zajló levelezést.","shortLead":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és...","id":"20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b51ec-c31d-4d59-8589-2bd21bdfc0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Tiborcz István elküldte a hvg.hu-nak az OLAF neki írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]