Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cc2537-ac44-4330-a0ff-407fac4b130c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fast fashion lánc belassult.","shortLead":"A fast fashion lánc belassult.","id":"20180413_Sajat_ujitasa_miatt_kerult_bajba_a_HM","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cc2537-ac44-4330-a0ff-407fac4b130c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45c5a9c-c4e7-4078-abeb-4c534b90028e","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Sajat_ujitasa_miatt_kerult_bajba_a_HM","timestamp":"2018. április. 13. 15:35","title":"Saját újítása miatt került bajba a H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt beadott pár kifogást azokban a szavazókörökben, ahol \"fura volt az eredmény\". Porván helyt is adtak a viccpárt kifogásának, elismerték a jogsértést, noha a helyi választási bizottság elsőfokon elutasította a szavazás megismétlését. ","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt beadott pár kifogást azokban a szavazókörökben, ahol \"fura volt az eredmény\". Porván helyt...","id":"20180413_Elfogadtak_a_Ketfarku_Kutya_Part_kifogasat_elismertek_a_jogsertest_az_egyik_szavazokorben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa140a2-cc2b-41e7-8e5a-124631b3dd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Elfogadtak_a_Ketfarku_Kutya_Part_kifogasat_elismertek_a_jogsertest_az_egyik_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 13. 15:17","title":"Elfogadták a Kétfarkú Kutya Párt kifogását, elismerték a jogsértést az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ff47ba-abbe-47d7-8f8e-64e741fcf86f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A republikánus képviselő bejelentette, hogy az ősszel tartandó félidős választásokon nem jelölteti magát újra, és 2019 januárjában távozik a washingtoni politikai életből. ","shortLead":"A republikánus képviselő bejelentette, hogy az ősszel tartandó félidős választásokon nem jelölteti magát újra, és 2019...","id":"20180411_visszavonul_paul_ryan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ff47ba-abbe-47d7-8f8e-64e741fcf86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28563b5-3842-4027-8a2e-ded5653c6852","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavonul_paul_ryan","timestamp":"2018. április. 11. 21:05","title":"Visszavonul Paul Ryan, a washingtoni házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt találni. Spike Lee és Jean-Luc Godard filmjei is meghívást kaptak a riviérára, de Harvey Weinsteinnek távol kell maradnia a rendezvénytől. A zsűri elnöke Cate Blanchett lesz. ","shortLead":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt...","id":"20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472a473e-4bfc-4c8d-8b2a-142a1b1092e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","timestamp":"2018. április. 12. 16:45","title":"Weinstein nem lesz ott Cannes-ban, de így is csak három nő lett versenyfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ef13bc-2552-4b88-bc22-5c7acf2e7987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makónak régiós vezető szerepet ígért és azt, hogy a város a következő négy év nagy nyertese lesz.","shortLead":"Makónak régiós vezető szerepet ígért és azt, hogy a város a következő négy év nagy nyertese lesz.","id":"20180411_igy_unnepelte_meg_lazar_janos_a_valasztasi_gyozelmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ef13bc-2552-4b88-bc22-5c7acf2e7987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca2d2c-3ac9-4979-8748-d3aefeb74b73","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_igy_unnepelte_meg_lazar_janos_a_valasztasi_gyozelmet","timestamp":"2018. április. 11. 20:01","title":"Így ünnepelte meg Lázár János a választási győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]