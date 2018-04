Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos aggályokat vet fel, hogy csökkentett módban üzemel a weboldal.","shortLead":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos...","id":"20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef480-d589-4675-9338-f45ad19069e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","timestamp":"2018. április. 11. 18:15","title":"Nem nagyon érti Pálffy Ilona, miért gond, hogy csak döcög az NVI honlapja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lesz így nemzeti túlsúly a kiskereskedelemben?","shortLead":"Hogyan lesz így nemzeti túlsúly a kiskereskedelemben?","id":"20180412_Meg_tobb_CBAt_ad_at_a_tulajdonos_Spar_nyilik_a_helyukon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57da1c-eaa6-4df5-ad06-142d83c4d251","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Meg_tobb_CBAt_ad_at_a_tulajdonos_Spar_nyilik_a_helyukon","timestamp":"2018. április. 12. 07:21","title":"Még több CBA-t ad át a tulajdonos, Spar nyílik a helyükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. A KGB a hét végén a felső-ausztriai Welsben elnyerte a BBQ-versenyek legjelentősebb díját, a Grand Champion-t. Ezzel a valaha volt legeredményesebb magyar csapatként már a 6. helyen áll a 2018-as európai ranglistán.\r

\r

","shortLead":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. A KGB a hét végén...","id":"20180412_Magyar_siker_sztori__a_KGB_nyeroszeriaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd314c-42c6-4929-a409-8f34b19c6eb4","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Magyar_siker_sztori__a_KGB_nyeroszeriaja","timestamp":"2018. április. 12. 18:28","title":"Magyar sikersztori – a KGB nyerőszériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben hamarosan már el is lehet érni a jelszómentességre törekvő azonosítási megoldást.","shortLead":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben...","id":"20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f720b-7a9e-46ba-a508-94071043790b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","timestamp":"2018. április. 12. 08:03","title":"Olyan új funkció jön a böngészőkbe, amellyel kilőheti a jelszavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b45595-d087-47f1-8c7d-6b46ba8a0ebe","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"Pár esztendeje, ha egyáltalán eszünkbe jutott volna keresni, aligha találtunk volna az étlapokon egy-egy fogás mellett allergiára, vagy bármilyen intoleranciára vonatkozó jelzéseket. Igaz, a vendégek látszólag mintha mind egészségesek lettek volna. Legfeljebb, ha fogyókúrázók mutatkoztak, akik nem nyúltak a kenyérkosárhoz, és leszedték a panírt a rántott húsról. Aztán egyszer csak nagyot változott a világ. Vagy a trendek?



","shortLead":"Pár esztendeje, ha egyáltalán eszünkbe jutott volna keresni, aligha találtunk volna az étlapokon egy-egy fogás mellett...","id":"20180411_Szep_uj_vilag__mentes_korszak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b45595-d087-47f1-8c7d-6b46ba8a0ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21194a74-a98f-4bb3-afb7-3b1d56aedd33","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Szep_uj_vilag__mentes_korszak","timestamp":"2018. április. 11. 19:17","title":"Szép új világ – mentes korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa514e6-6bcc-4bbf-9278-7a681c930618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És milyen szórakoztatóan és okosan tették!","shortLead":"És milyen szórakoztatóan és okosan tették!","id":"20180413_Beolvastak_az_egyetemi_oktatok_a_Magyar_Idoknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa514e6-6bcc-4bbf-9278-7a681c930618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114c1f76-3f08-4003-9e18-9af309792545","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Beolvastak_az_egyetemi_oktatok_a_Magyar_Idoknek","timestamp":"2018. április. 13. 12:56","title":"Beolvastak az egyetemi oktatók a Magyar Időknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]