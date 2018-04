Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84b45595-d087-47f1-8c7d-6b46ba8a0ebe","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"Pár esztendeje, ha egyáltalán eszünkbe jutott volna keresni, aligha találtunk volna az étlapokon egy-egy fogás mellett allergiára, vagy bármilyen intoleranciára vonatkozó jelzéseket. Igaz, a vendégek látszólag mintha mind egészségesek lettek volna. Legfeljebb, ha fogyókúrázók mutatkoztak, akik nem nyúltak a kenyérkosárhoz, és leszedték a panírt a rántott húsról. Aztán egyszer csak nagyot változott a világ. Vagy a trendek?



","shortLead":"Pár esztendeje, ha egyáltalán eszünkbe jutott volna keresni, aligha találtunk volna az étlapokon egy-egy fogás mellett...","id":"20180411_Szep_uj_vilag__mentes_korszak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b45595-d087-47f1-8c7d-6b46ba8a0ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21194a74-a98f-4bb3-afb7-3b1d56aedd33","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Szep_uj_vilag__mentes_korszak","timestamp":"2018. április. 11. 19:17","title":"Szép új világ – mentes korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ca27c-b9c2-49b6-b7d3-d799e0ad7bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ büszke tevékenységére, és kijelenti, maga is listáz már rég.\r

\r

","shortLead":"A TASZ büszke tevékenységére, és kijelenti, maga is listáz már rég.\r

\r

","id":"20180412_Soroszsoldoslista_a_TASZ_is_listaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ca27c-b9c2-49b6-b7d3-d799e0ad7bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81cea14-0d63-43b0-9e22-bd37c5bee878","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Soroszsoldoslista_a_TASZ_is_listaz","timestamp":"2018. április. 12. 14:02","title":"Soros-zsoldos-lista: a TASZ is listáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz szó, mi várható a következő négy évben Magyarország valaha volt leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnökétől. Ajánló a csütörtökön megjelenő hetilapból.","shortLead":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz...","id":"20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a67d13-c1cf-4789-891c-2a4bc76bd12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","timestamp":"2018. április. 11. 17:15","title":"A kétharmados pöröly le fog csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574cf222-cbc9-4eee-8ba6-57ccbd9a9a82","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Idén ünnepli 130. születésnapját a mozgókép rögzítésére alkalmas kamera, ennek apropóján végignézzük, milyen találmányok segítették a filmesek útját az ominózus mozdonytól egészen napjainkig. ","shortLead":"Idén ünnepli 130. születésnapját a mozgókép rögzítésére alkalmas kamera, ennek apropóján végignézzük, milyen...","id":"lgelectronics_20180412_A_filmtechnika_evolucioja__Burleszktol_a_CGIig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=574cf222-cbc9-4eee-8ba6-57ccbd9a9a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f549aa8f-e765-43ce-bb05-6b78ee2f72ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180412_A_filmtechnika_evolucioja__Burleszktol_a_CGIig","timestamp":"2018. április. 13. 07:30","title":"A filmtechnika evolúciója – Burleszktől a CGI-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási program is indul. Fekete-Győr is indul az elnöki posztért. A párt tisztújítást tart júniusban.","shortLead":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási...","id":"20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72820c3-3076-4206-8576-62ee6bd8ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 12. 11:22","title":"\"Üldözni fogjuk Orbánt minden percében\" – tisztújítást jelentett be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel foglalkozó szervezet szerint elképesztő, hogy ez a legsürgetőbb kérdés a választások után.","shortLead":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel...","id":"20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19300e8-a957-490a-8b0a-438734ac8d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","timestamp":"2018. április. 12. 15:10","title":"\"Elképesztő\" – a Menedék és a Direkt36 is reagált a Figyelő-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak, aki a bevétel 30 százalékát kapja.","shortLead":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak...","id":"20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a78fad-b404-43f0-ba3b-b8fbc5f2bb65","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","timestamp":"2018. április. 12. 15:03","title":"Rekord: több száz milliót költenek naponta az iPhone-osok erre a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]