[{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső is lehet.","shortLead":"Jégeső is lehet.","id":"20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546d0d45-5be2-425f-96fe-d1db1a9cf181","keywords":null,"link":"/idojaras/20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","timestamp":"2018. április. 13. 05:14","title":"Tovább tart a zivataros korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján több tízezer ember szombaton a fővárosban. A választási eredmény miatt ledöbbent szervezők azt ígérik, ez csak a kezdet, és azt mondják, tanultak az elődök hibáiból. A CEU tüntetések óta nem látott tömeg lehet az utcán szombaton.","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján...","id":"20180413_szombati_tuntetes_opera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d625ba6-690e-4445-8e2b-e19e364aa014","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombati_tuntetes_opera","timestamp":"2018. április. 13. 06:30","title":"Készül a gigatüntetés: Orbán beint vagy beijed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","shortLead":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","id":"20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb61a6-6cca-4252-a557-34b68f7bf5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","timestamp":"2018. április. 13. 19:13","title":"Ilyen nincs: buszban maradt pecsét miatt lett érvénytelen 241 szavazat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyen Oroszország és az Egyesült Államok szócsatát folytatott az esetleges Szíria elleni légicsapások kapcsán.","shortLead":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának...","id":"20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c8b79-4949-4d04-a1a3-3826f9d9e59a","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","timestamp":"2018. április. 13. 21:57","title":"Visszatérőben a hidegháború - állítja az ENSZ főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint 1,5 milliárd forintot kell fizetnie Simicska Lajosnak az LMP elnökségi tagjának, Ungár Péternek, ha vinni akarja a héten leállított Magyar Nemzetet – tudta meg a 24.hu.","shortLead":"A hírek szerint 1,5 milliárd forintot kell fizetnie Simicska Lajosnak az LMP elnökségi tagjának, Ungár Péternek, ha...","id":"20180413_Simicska_allitolag_15_milliardot_ker_Ungartol_a_bezart_Magyar_Nemzetert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bb580-5c2c-4008-b7e8-cec12a39f811","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Simicska_allitolag_15_milliardot_ker_Ungartol_a_bezart_Magyar_Nemzetert","timestamp":"2018. április. 13. 18:14","title":"Simicska állítólag 1,5 milliárdot kér Ungártól a bezárt Magyar Nemzetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel a francia együttes jutott tovább.","shortLead":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában...","id":"20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd82cf-5b5c-4c3d-b92d-3143c85d0884","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","timestamp":"2018. április. 13. 05:23","title":"Gulácsiéknak a negyeddöntő volt a végállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található lakások és házak garázsaira. Márpedig úgy néz ki, most éppen ez történik.","shortLead":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található...","id":"20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a2a7c-eadc-4573-bfc7-4d0af76994d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","timestamp":"2018. április. 13. 11:26","title":"A műemléki védettségű területeken belenyúlhat az állam a lakáspiacba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec13bec-6f6e-434e-a2cf-f6c1f8b58a24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","shortLead":"Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","id":"20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec13bec-6f6e-434e-a2cf-f6c1f8b58a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83f87-4bb0-4bdb-9599-0de0987465a6","keywords":null,"link":"/sport/20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. április. 13. 14:25","title":"\"Edit, ne csináld!\" – üzent Miklós Editnek a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]