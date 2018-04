Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik Nyugat-Európában akarnak munkát vállalni. Aki menni akar, azt már az is kevésbé érdekli, milyen munkát talál kint. ","shortLead":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik...","id":"20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6dd6a-b7c4-4bd5-93b3-e939e0188ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","timestamp":"2018. április. 13. 11:00","title":"A magyarok már azért mennek külföldre, mert elegük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","shortLead":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","id":"20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314284a2-2e21-4dcf-945a-e57f654ef134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","timestamp":"2018. április. 13. 09:23","title":"Vigyázat, vasárnap problémás lehet autópálya-e-matricát vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen megvalósuló beruházásokat. A MOB szerint az egész nem aktuális, de továbbra is az a véleménye a szervezetnek, hogy országos népszavazás kellene megelőzzön egy pályázatot.\r

\r

","shortLead":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen...","id":"20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d8189-1b56-4505-afb6-50d971063cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","timestamp":"2018. április. 13. 12:02","title":"Olimpia 2032-ben? MOB: országos népszavazás kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dc1c31-a4d9-451d-91d3-84057829522e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Vastag szivar, tekintélyes pocak, őszülő halánték. Sokak fejében még mindig ezek a háttérből szálakat mozgató, szervező és pénztől dagadó filmproducerek nélkülözhetetlen attribútumai. Terepszemlét tartottunk az itthoni közegben, és azt tapasztaltuk, hogy a legsikeresebb magyar filmek mögött fiatal, tornacipős magyar csajok vannak, akik már az európai filmeseket is levették a lábukról.



","shortLead":"Vastag szivar, tekintélyes pocak, őszülő halánték. Sokak fejében még mindig ezek a háttérből szálakat mozgató, szervező...","id":"hvgextrano_20180413_Vagany_csajoknal_a_kincstar_kulcsa__Noi_ero_a_magyar_sikerfilmek_mogott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95dc1c31-a4d9-451d-91d3-84057829522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46e50cb-43ed-4434-b62e-68f7615f6fd1","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180413_Vagany_csajoknal_a_kincstar_kulcsa__Noi_ero_a_magyar_sikerfilmek_mogott","timestamp":"2018. április. 13. 11:28","title":"Vagány csajoknál a kincstár kulcsa - Női erő a magyar sikerfilmek mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0066b6e6-c6f4-4f3a-80fc-c701e1723d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) logikus magyarázatokat vár a Nemzeti Választási Irodától a csalásgyanús esetekre, köztük arra, hogy a választókerületi bizottságok elérhetőségét csak a jogorvoslati lehetőség lejárta után tették elérhetővé.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) logikus magyarázatokat vár a Nemzeti Választási Irodától a csalásgyanús esetekre...","id":"20180413_Sajatosan_hekkeltek_meg_a_valasztasi_jogorvoslati_eljarasok_lehetoseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0066b6e6-c6f4-4f3a-80fc-c701e1723d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55565d27-94d4-4cf8-9677-7c38a060fc22","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Sajatosan_hekkeltek_meg_a_valasztasi_jogorvoslati_eljarasok_lehetoseget","timestamp":"2018. április. 13. 20:08","title":"Sajátosan hekkelték meg a választási jogorvoslati eljárások lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","shortLead":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","id":"20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3686fd-80bb-4922-b46a-1812542411ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","timestamp":"2018. április. 14. 15:31","title":"Kiszúrta az autó kerekét, hogy meglophassa a budapesti autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d45149c-a769-4863-acef-67ac464c76ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos meghajtású járművek térhódítása a vizeket is elérte, és az elektromos hajók után most megszületett a világ első electrojetje, a Narke. A fejlesztői szerint nemzetközi szinten is egyedülálló innováció hamarosan készen áll arra, hogy meghódítsa a világ vizeit, és megváltoztassa mindazt, amit a jet-skizésről eddig gondoltunk. ","shortLead":"Az elektromos meghajtású járművek térhódítása a vizeket is elérte, és az elektromos hajók után most megszületett...","id":"20180413_narke_electrojet_elektromos_jet_ski_hajo_hajozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d45149c-a769-4863-acef-67ac464c76ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f1ad03-1223-4dfa-9dd2-95bb078d0b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_narke_electrojet_elektromos_jet_ski_hajo_hajozas","timestamp":"2018. április. 13. 13:03","title":"Itt a világ első elektromos jetje, ráadásul magyarok csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]