[{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független Mellár mandátuma is az.","shortLead":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független...","id":"20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2f869c-a072-400f-abcd-c9835f6d6f72","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"A független Mellár Tamás is megnyugodhat, nem fordult az eredmény Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","shortLead":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","id":"20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb61a6-6cca-4252-a557-34b68f7bf5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","timestamp":"2018. április. 13. 19:13","title":"Ilyen nincs: buszban maradt pecsét miatt lett érvénytelen 241 szavazat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az euróhoz képest 2015 óta nem volt ilyen mélyponton a svájci frank. Vajon miért, hiszen Svájcot a nehéz időkben biztos menedéknek tekintik?","shortLead":"Az euróhoz képest 2015 óta nem volt ilyen mélyponton a svájci frank. Vajon miért, hiszen Svájcot a nehéz időkben biztos...","id":"20180413_Az_Amerikabol_kitiltott_orosz_oligarchak_miatt_szenved_a_svajci_frank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0084a3c-7442-4bd5-9c45-5e44a9fe1b59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_Az_Amerikabol_kitiltott_orosz_oligarchak_miatt_szenved_a_svajci_frank","timestamp":"2018. április. 13. 13:38","title":"Az Amerikából kitiltott orosz oligarchák miatt szenved a svájci frank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar dzsesszgitáros 68 éves volt. ","shortLead":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar...","id":"20180413_Meghalt_Babos_Gyula","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d233f59-83f7-4b9f-9c17-d22770babe62","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Meghalt_Babos_Gyula","timestamp":"2018. április. 13. 18:44","title":"Meghalt Babos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ae2ff9-8e2a-4cdd-8ec5-7237e37010ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak oly kedves Civil Összefogás Fórum szerint a szombati tüntetés \"a demokrácia és államiságunk ellen\" szerveződik, amelyet hatalomra éhező álszövetségek igyekeznek összehozni. ","shortLead":"A kormánynak oly kedves Civil Összefogás Fórum szerint a szombati tüntetés \"a demokrácia és államiságunk ellen\"...","id":"20180413_A_COF_az_ellenzeki_tuntetesrol_Gyaszfelvonulast_tartanak_a_hatalomra_ehezo_alszovetsegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae2ff9-8e2a-4cdd-8ec5-7237e37010ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfe2ea1-046a-49e1-a5d2-6265d5f2ecb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_COF_az_ellenzeki_tuntetesrol_Gyaszfelvonulast_tartanak_a_hatalomra_ehezo_alszovetsegek","timestamp":"2018. április. 13. 18:33","title":"A Békemenet szervezői gyalázzák az ellenzéki tüntetést: \"Gyászfelvonulást tartanak a hatalomra éhező álszövetségek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában elcsukló hangon csütörtök este Chikán Attila.","shortLead":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában...","id":"20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffed9cd7-7355-4e25-875d-c85f6e023558","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","timestamp":"2018. április. 13. 07:18","title":"Könnyeivel küszködött a Soros-zsoldosok listájára felkerült Chikán Attila a Hír TV-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df27dd1d-7c73-464f-9bb2-70595f4ebfc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átlagosan mintegy 5000 eurót, nagyjából másfél millió forintot lehetne egy-egy jármű üzemeltetésén spórolni, ha elfogadják a tervezetet. ","shortLead":"Átlagosan mintegy 5000 eurót, nagyjából másfél millió forintot lehetne egy-egy jármű üzemeltetésén spórolni, ha...","id":"20180413_elektromos_haszonjarmu_utdij_mentesseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df27dd1d-7c73-464f-9bb2-70595f4ebfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c4dc7-14c5-4042-b69d-7b5dcdbebd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_elektromos_haszonjarmu_utdij_mentesseg","timestamp":"2018. április. 13. 13:22","title":"Útdíjmentesek lehetnek az elektromos teherautók, a németeknél már 12 ezer ilyen fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]