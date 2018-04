Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8defea5f-7d67-4cff-a826-a7085d6b63fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előzésbe kezdett a felvételt készítő autó sofőrje, ebből lett egy komoly csattanás.","shortLead":"Előzésbe kezdett a felvételt készítő autó sofőrje, ebből lett egy komoly csattanás.","id":"20180413_autos_video_baleset_autopalya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8defea5f-7d67-4cff-a826-a7085d6b63fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9eb52-47d9-40a4-9207-0d378e9c1e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_autos_video_baleset_autopalya","timestamp":"2018. április. 13. 04:01","title":"Egy dolgot felejtett el a sofőr, pont abból lett baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0066b6e6-c6f4-4f3a-80fc-c701e1723d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) logikus magyarázatokat vár a Nemzeti Választási Irodától a csalásgyanús esetekre, köztük arra, hogy a választókerületi bizottságok elérhetőségét csak a jogorvoslati lehetőség lejárta után tették elérhetővé.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) logikus magyarázatokat vár a Nemzeti Választási Irodától a csalásgyanús esetekre...","id":"20180413_Sajatosan_hekkeltek_meg_a_valasztasi_jogorvoslati_eljarasok_lehetoseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0066b6e6-c6f4-4f3a-80fc-c701e1723d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55565d27-94d4-4cf8-9677-7c38a060fc22","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Sajatosan_hekkeltek_meg_a_valasztasi_jogorvoslati_eljarasok_lehetoseget","timestamp":"2018. április. 13. 20:08","title":"Sajátosan hekkelték meg a választási jogorvoslati eljárások lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével – közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője.","shortLead":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével –...","id":"20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1f21c2-59c2-4edc-bccc-643db73a74a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. április. 13. 18:04","title":"Brüsszelben tárgyal hétfőn Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten sikeres csípőprotézis-beültetésen esett át.","shortLead":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten...","id":"20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a08053-71f7-4911-9f72-52febe8fc834","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","timestamp":"2018. április. 13. 15:33","title":"Új csípővel tért vissza a 96 éves Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8abff9-102c-4a64-8e6f-286ec6f15857","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Barry Levinson összeszedett, megrázó filmet készített Joe Paternóról, akiről 84 éves korában derült ki, hogy évtizedekig falazott a kiskorú sportolókat zaklató Jerry Sanduskynak. Al Pacino évek óta nem volt ennyire méltó saját színészi nagyságához. Az operatőr Rév Marcell pedig első hollywoodi munkájával csodásan vizsgázik. Kritika.","shortLead":"Az Oscar-díjas Barry Levinson összeszedett, megrázó filmet készített Joe Paternóról, akiről 84 éves korában derült ki...","id":"20180413_Nem_lehetsz_jo_ember_ha_a_segededzod_pedofil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8abff9-102c-4a64-8e6f-286ec6f15857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70d01-ac91-49dc-865a-c4b6343a9201","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Nem_lehetsz_jo_ember_ha_a_segededzod_pedofil","timestamp":"2018. április. 13. 14:40","title":"Nem lehetsz jó ember, ha a segédedződ pedofil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","shortLead":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","id":"20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94fad3c-105e-43a1-beed-b46dddb1b872","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","timestamp":"2018. április. 12. 21:56","title":"Újra szól az opera Németország egyetlen eredeti barokk színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c408955-5355-4c6d-b9dc-9eda5a3a4fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dubajban különösen fontosnak bizonyul a közlekedés a csúcstechnológiai törekvések szempontjából. Ennek egyik újdonsága az intelligens rendszámtábla, amelynek tesztjei májusban kezdődnek.","shortLead":"Dubajban különösen fontosnak bizonyul a közlekedés a csúcstechnológiai törekvések szempontjából. Ennek egyik újdonsága...","id":"20180413_intelligens_rendszamtablakkal_kiserleteznek_dubajban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c408955-5355-4c6d-b9dc-9eda5a3a4fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea44853-4db2-4ee4-9c57-4279bd7d17f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_intelligens_rendszamtablakkal_kiserleteznek_dubajban","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Jól jöhet a karambolnál: intelligens rendszámtáblákkal kísérleteznek Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]