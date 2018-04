Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Pár száz fős tüntetést tartanak a bezárt Magyar Nemzet újságírói, olvasóik és drukkereik. ","shortLead":"Pár száz fős tüntetést tartanak a bezárt Magyar Nemzet újságírói, olvasóik és drukkereik. ","id":"20180414_Szamizdattal_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet_nem_kapkodtak_erte_a_nyomdak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b045042-b142-4ead-b289-5b81464db0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szamizdattal_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet_nem_kapkodtak_erte_a_nyomdak","timestamp":"2018. április. 14. 16:18","title":"Szamizdattal búcsúzik a Magyar Nemzet, nem kapkodtak érte a nyomdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d45149c-a769-4863-acef-67ac464c76ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos meghajtású járművek térhódítása a vizeket is elérte, és az elektromos hajók után most megszületett a világ első electrojetje, a Narke. A fejlesztői szerint nemzetközi szinten is egyedülálló innováció hamarosan készen áll arra, hogy meghódítsa a világ vizeit, és megváltoztassa mindazt, amit a jet-skizésről eddig gondoltunk. ","shortLead":"Az elektromos meghajtású járművek térhódítása a vizeket is elérte, és az elektromos hajók után most megszületett...","id":"20180413_narke_electrojet_elektromos_jet_ski_hajo_hajozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d45149c-a769-4863-acef-67ac464c76ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f1ad03-1223-4dfa-9dd2-95bb078d0b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_narke_electrojet_elektromos_jet_ski_hajo_hajozas","timestamp":"2018. április. 13. 13:03","title":"Itt a világ első elektromos jetje, ráadásul magyarok csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","shortLead":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","id":"20180414_Meghalt_Milos_Forman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e06469c-5ce0-4a0e-8228-e4c2cc842d68","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Meghalt_Milos_Forman","timestamp":"2018. április. 14. 08:43","title":"Meghalt Milos Forman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest–Vác–Szob-vonalon 15-20 perces késésre kell számítani – közölte a Mávinform pénteken reggel.\r

","shortLead":"A Budapest–Vác–Szob-vonalon 15-20 perces késésre kell számítani – közölte a Mávinform pénteken reggel.\r

","id":"20180413_halalos_gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46359ab9-4b5f-4da9-a777-2b3f01750de6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_halalos_gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 13. 06:47","title":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök vicceskedve számonkérte a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, amiért a kampány alatt megbüntették. Patyi lapított a miniszterelnök előtt, de kiderült, nemcsak megszavazta a büntetést, de ő terjesztette azt elő. A kínos videó után nem mond le.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök vicceskedve számonkérte a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, amiért a kampány alatt...","id":"20180413_Patyi_megszavazta_Orban_bunteteset_csak_ezt_nem_merte_bevallani_Orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289d8ce-3812-485c-b3e2-a0392febf243","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Patyi_megszavazta_Orban_bunteteset_csak_ezt_nem_merte_bevallani_Orbannak","timestamp":"2018. április. 13. 16:12","title":"Patyi megszavazta Orbán büntetését, csak ezt nem merte bevallani a miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fdc0ca-c52c-4154-9f41-b9a1e0c83616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön éjjel szenvedett autóbalesetet a színész, tudatánál volt, mikor a mentő kórházba vitte. ","shortLead":"Csütörtökön éjjel szenvedett autóbalesetet a színész, tudatánál volt, mikor a mentő kórházba vitte. ","id":"20180413_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Will_Ferrell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9fdc0ca-c52c-4154-9f41-b9a1e0c83616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7f4126-0f4e-4d4d-91d4-cd3676049550","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Will_Ferrell","timestamp":"2018. április. 13. 19:30","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Will Ferrell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban gyilkossággal hencegő Rodrigo Duterte bilincset tenne a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészére.","shortLead":"A korábban gyilkossággal hencegő Rodrigo Duterte bilincset tenne a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészére.","id":"20180413_duterte_beintett_a_nemzetkozi_buntetobirosagnak_es_fenyegetozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b91af43-f8ab-4cfe-abb5-852a45c9557b","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_duterte_beintett_a_nemzetkozi_buntetobirosagnak_es_fenyegetozik","timestamp":"2018. április. 13. 08:47","title":"Duterte beintett a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","shortLead":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","id":"20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ba1dd-992a-405e-bee8-2e50a1c732cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","timestamp":"2018. április. 13. 17:34","title":"Hétfőn vált nevet az FHB Bank, hétvégén áll a honlapja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]