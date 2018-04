Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent a helyére tesz, így már Washingtonra is súlyos felelősséget rakott a Jugoszláviában, Irakban, Líbiában végrehajtott véres leszámolásért"- olvasható a Kreml által kiadott közleményben, amelyet az Interfax hírügynökség idéz. A történelem mindent...","id":"20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","timestamp":"2018. április. 14. 10:55","title":"Putyin: Ez agresszió, Moszkva összehívja az ENSZ BT rendkívüli ülését" Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén lévő területek ellen – az USA légicsapásokat hajtott végre Szíria ellen, s állítólag megsemmisítette a légierő negyedét. Abból a támadásból a jelek szerint nem tanult Aszad, s elemzők szerint kicsi az esély, hogy a mostani megtorló akció után változna Damaszkusz politikája.","timestamp":"2018. április. 14. 11:48","title":"Mi változik a szíriai légicsapások után?" Hat év börtönbüntetésre ítélt a Kaposvári Törvényszék nem jogerősen egy férfit, aki egy Somogy megyei községben ellátatlanul hagyta édesanyját, és ezzel az idős nő halálát okozta.","timestamp":"2018. április. 13. 17:07","title":"Nem emberhez méltó, ahogy önellátásra képtelen édesanyját hagyta meghalni" Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot Csütörtökön éjjel szenvedett autóbalesetet a színész, tudatánál volt, mikor a mentő kórházba vitte.","timestamp":"2018. április. 13. 19:30","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Will Ferrell"