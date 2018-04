Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten sikeres csípőprotézis-beültetésen esett át.","shortLead":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten...","id":"20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a08053-71f7-4911-9f72-52febe8fc834","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","timestamp":"2018. április. 13. 15:33","title":"Új csípővel tért vissza a 96 éves Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg a világ sportszínpadáig, miközben sajátosan személyes megközelítésével ünnepli a futballt mint egyetemes sportágat.","shortLead":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg...","id":"20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d48d0-9452-40a9-852b-35e1a4d22cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","timestamp":"2018. április. 12. 15:08","title":"Szereti a focit? Sztárjátékosok intim pillanatait is láthatja az HBO most indult sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyen Oroszország és az Egyesült Államok szócsatát folytatott az esetleges Szíria elleni légicsapások kapcsán.","shortLead":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának...","id":"20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c8b79-4949-4d04-a1a3-3826f9d9e59a","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","timestamp":"2018. április. 13. 21:57","title":"Visszatérőben a hidegháború - állítja az ENSZ főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8abff9-102c-4a64-8e6f-286ec6f15857","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Barry Levinson összeszedett, megrázó filmet készített Joe Paternóról, akiről 84 éves korában derült ki, hogy évtizedekig falazott a kiskorú sportolókat zaklató Jerry Sanduskynak. Al Pacino évek óta nem volt ennyire méltó saját színészi nagyságához. Az operatőr Rév Marcell pedig első hollywoodi munkájával csodásan vizsgázik. Kritika.","shortLead":"Az Oscar-díjas Barry Levinson összeszedett, megrázó filmet készített Joe Paternóról, akiről 84 éves korában derült ki...","id":"20180413_Nem_lehetsz_jo_ember_ha_a_segededzod_pedofil","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8abff9-102c-4a64-8e6f-286ec6f15857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70d01-ac91-49dc-865a-c4b6343a9201","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Nem_lehetsz_jo_ember_ha_a_segededzod_pedofil","timestamp":"2018. április. 13. 14:40","title":"Nem lehetsz jó ember, ha a segédedződ pedofil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d629ff-54dd-41a6-929f-a2a98d3231a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump azonban továbbra sem ragadt klaviatúrát vagy telefont, hogy valamilyen módon gratuláljon az újraválasztott Orbánnak.","shortLead":"Trump azonban továbbra sem ragadt klaviatúrát vagy telefont, hogy valamilyen módon gratuláljon az újraválasztott...","id":"20180412_Lassan_mindenki_gratulalt_mar_Orbannak_de_tenyleg_mindenki_kiveve_a_kebelbarat_Putyint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d629ff-54dd-41a6-929f-a2a98d3231a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e655210-a642-48c0-923a-6bb94c6fe4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Lassan_mindenki_gratulalt_mar_Orbannak_de_tenyleg_mindenki_kiveve_a_kebelbarat_Putyint","timestamp":"2018. április. 12. 16:47","title":"Öt perccel azután, hogy megírtuk, Putyin még nem gratulált Orbánnak, befutott az orosz elnök közleménye az MTI-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal kiterjedtebb és koordináltabb az együttműködés, és az ellenzéki pártok fegyelmezetten beállnak a választáson végül másodiknak befutott jelölt mögé. Írásunk a HVG csütörtöki számában megjelent átfogó elemzés egyik eleme. ","shortLead":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal...","id":"201815_ez_igy_nem_nyero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3f765f-b33e-4932-94b5-16d4de5b8f37","keywords":null,"link":"/itthon/201815_ez_igy_nem_nyero","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"Beszédes számok: kiszámoltuk, mi van, ha valóban összefog az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és az óév bűnei lemosásának jelképeként. Az viszont nincs \"szabályozva\", hogy a vizet ebben az esetben milyen módon fröcskölhetik a másikra az ünneplők, úgyhogy ismét előkerültek a vízipisztolyok és a vízibombák is, egy pont után pedig az elefántok is beszálltak az ünneplésbe. ","shortLead":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és...","id":"20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b3bc1f-724d-4911-a984-546016e2c0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","timestamp":"2018. április. 13. 15:37","title":"Fotók: Thaiföldön gigászi vízipisztolycsatával ünnepelték meg az újévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f32220-989f-433d-8cb4-70b5da014112","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők szerint a futamok szinte csordulásig teltek, így a helyszínen elsősorban a jótékonysági futamra lehet majd nevezni.","shortLead":"A szervezők szerint a futamok szinte csordulásig teltek, így a helyszínen elsősorban a jótékonysági futamra lehet majd...","id":"20180412_europa_idei_legnagyobb_akadalyfuto_versenyet_rendezik_szombaton_nagykanizsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f32220-989f-433d-8cb4-70b5da014112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23db8ad1-facd-4da3-8d0a-1b63466dd9da","keywords":null,"link":"/sport/20180412_europa_idei_legnagyobb_akadalyfuto_versenyet_rendezik_szombaton_nagykanizsan","timestamp":"2018. április. 12. 18:49","title":"Európa idei legnagyobb akadályfutó versenyét rendezik szombaton Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]